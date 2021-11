VETERINAR ŠOKIRAN ŠTA MU TRAŽI NAROD! Struka žestoko osudila doktorku koja je prepisala lek za stoku protiv korone NIJE NORMALNA!

Vest da je doktorka u Beogradu pacijentu koji se leči od korona virusa prepisala lek za životinje, ivermektin, pokrenula je lavinu komentara i burne reakcije i lekara i doktora medicine.

Debata u emisji "Puls Srbije" na Kurir televiziji upravo se odnosila na ovu temu, a učesnici, doktor Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Palilula" i doktor veterine Srećko Radojičić složili su se da je jedini izlaz iz pandemije vakcinacija.

Doktor Stojanović je imao žestoke reči osude za doktorku koja je ivermektin prepisala pacijentu.

- To je jedna doktorka koja nije normalna! Te mreže su čitavo zlo, ne samo za Srbiju već i za ceo svet. Kovid ambulante su prva linija, i sad kad imate te mreže i imate neku doktorku koja orepiše lek za životinje u borbi protiv korone. I imate nekog lekara koji na televiziji kaže da uzima Pavlovićevu mast i imate nekog drugog koji se leči na svoj način i onda ljudi počnu da veruju. A moja reč kao direktora i doktora je da ko god misli da će proći bez vakcine ovu koronu, vara se. Jedini lek je vakcinacija, mi smo u jednom začaranom krugu i dalje - kaže dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Palilula".

Dr Radojičić je naglasio da nijedno ispitivanje leka nije dokazalo da ivermektin dovodi do poboljšanja kliničke slike, iako je lek imao neki uticaj na virus u predkliničkom ispitivanju.

- Ivermektin je dosta star lek i primenljiv je i u humanoj medicini i u veterinarskoj. U humanoj medicini koristi se kao pomada u lečenju nekih kožih oboljenja, ali to je jedan odsto. Taj lek koji se i kod ljudi koristio za lečenje kožnih i parazitskih bolesti, ali ja moram da podsetim i na SARS, i istraživanja koja su rađena na dva različita univerziteta pokazala su da je invermekrin dao neke rezultate u smislu da je smanjena replikacija SARS-covid2, ali to je korišćeno u predkliničkim ispitivanjima, nije zaživelo za dalja klinička ispitivanja. Međutim, to je tako sad u ovom trenutku planulo kod laika, koji ne znaju ništa o tom leku. Ni dozu da primenjuju. Sad se u svetu radi 66 studija, relevantnih i prijavljenih studija i svi čekaju te rezultate da bi dali svoj savet da li da se taj ivermektin primenjuje u terapiji kod ljudi obolelih od korone. Ljudi koriste sada taj lek u sličnoj dozi u kojoj mi veterinari koristimo, a to može biti opasno za sve - kaže veterinar dr Srećko Radojičić.

Nijedan ozbiljan lekar neće svom pacijentu prepisati ivermektin u borbi protiv korone.

- Ljudi koji se ozbiljno bave medicinom neće biti ni diskusije da se taj lek uptrebljava. Možda, vremenom kad prođe studije i kada se ustanovi, ali on nije prošao ništa - ni struku, ni studije. E, sad, kod nas je vakcina za decu i odrasle odobrena od strane struke još početkom godine i niko se ne vakciniše, a imate ovaj lek koji niko ne priznaje i ljudi da koriste. Ljudi moraju da razumeju da taj lek nije prošao nikakva ispitivanja - naveo je dr Stojanović.

- Reći da je nešto opasno, svaki čovek reaguje drugačije. Kako će ko reagovati na taj lek, niko ne zna. Neko neće ni osetiti, a neko će zbog toga izgubiti glavu- rekao je direktor KC "Palilula".

Ni "Merk" koji proizvodi lek nije dao odobrenje da se koristi u svrhu lečenja korona virusa.

- To je nešto neverovatno. Oni ljudi koji žive u inostranstvu oni su najviše po tim društvenim mrežama informisani o ivermektinu i oni ovde dolaze u ambulantu da traže taj lek i sve to na svoju ruku i bez ikakvog saveta lekara. Ova tema diskutabilna je i kod lekara i kod doktora veterine sve do onog trenutka dok ne dođu relevantna klinička ispitivanja i dok sve moguće relevantne zdravstvene organizacije taj lek ne prihvate. Čak je i "Merk", kompanija koja pravi lek, dala nekoliko zvaničnih saveta da lek po njima nema neku kliničku efikasnost - kaže veterinar Radojičić.

Obojica lekara zaključili su da bez vakcinacije nema spasa od korone.

