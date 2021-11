KVADRAT SVE SKUPLJI ZBOG KORONE! Evo da li morate da doplatite za stan koji ste kupili u sivoj fazi CENE DALEKO OD MAKSIMUMA

Usled pandemije cena građevinskog materijala, pre svega čelika, za samo pet meseci poskupela je skoro troduplo, da bi trenutna cena iznosila 1300 evra po toni.

Ovakva poskupljenja diktiraju i skok cena nekretnina, navodi preduzetnik Dejan Petrović.

"Dosta firmi ne redi punim kapacitetom, osetno je slabija situacija nego prošle godine. Cena materijala je skočila, a cena rada stoji, tako da će se sve odraziti na građevinsku industriju. Nadamo se da će posle korone biti bolje!", rekao je Petrović u Pulsu.

Stručnjak za nekretnine Milić Đoković dodaje da cena čelika utiče na cenu proizvođačkog kvadrata, odnosno onog u sivoj fazi.

"Skočila je cena materijala, skočila je cena radne snage, nabavke sve opreme, pvc, keramike, elektromaterijala... Velika je potražnja, zato je sve poskupelo, za očekivati je da opet poskupeti od 1 do 5 odsto. Proizvođačka cena nekretnine je oko 600, 700 evra bruto po kvadratu, izlazna cena kvadrata je do 1500 evra, na to dodate zaradu investitora i dobijete 2000 evra po kvadratu", rekao je on.

Smatra da će pik cena kvadrata dostići 2024. godine, a da potražnja diktira cenu objekta.

"Više se traži nego što se gradi. U Beograd se svaki dan doseli 100 ljudi, to je 3.000 mesečno, potražnja za stanovima je non-stop", ponovio je on.

Smatra da ne bi trebalo da se u toku gradnje menja prvobitna cena koja je istaknuta ugovorom.

"Ne bi vam spustio cenu stana da padne cena čelika, to su rizici posla", zaključio je sagovornik Kurir televizije.

