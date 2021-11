NEKO JE ZLOUPOTREBIO NAŠE IME U IVERMEKTIN GRUPI, TO NISMO MI: Beogradski doktor tvrdi da nije savetovao da se koristi KONJSKI LEK

Članovi Viber grupe koja promoviše lečenje Ivermektinom, lekom koji je u Srbiji registrovan i odobren samo za lečenje životinja, navodno su počeli da zloupotrebljavaju i neka poznata lekarska imena. Tako se u ovoj grupi našlo ime dermatologa dr Jovana Laloševića, koji je neprijatno iznenađen što je neko u njegovo ime delio ovakve savete.

- Ne znam kako se našlo moje ime tamo. Neki prijatelji su me pitali da li sam to tamo ja, da li ja delim savete, da li propisujem Ivermektin za lečenje kovida, ja kažem ne, odakle vam to, a onda su mi posalali da vidim o čemu se radi. Tu je neko postavio pitanje, Jovan Lalošević dermatolog? A neka osoba je napisala da. Tako da želim da kažem da je neko zloupotrebio moje ime, kao i ime mog deke. Nismo to mi, obavestio sam advokata, obratio se Odeljenju za visokotehnološki kriminal, i tako da očekujem da će se sve ovo razjasniti. Dakle, ne znam ko je šta sve pisao i ovim putem apelujem, da ljudi znaju da se ne radi o nama - kaže dr Lalošević.

Ne mogu da verujem da je neko toliko zlonameran da se u ivermektin grupi predstavlja kao ja/moj deda i kao dr u nase ime daje medicinske savete. Ukoliko je neko u navedenoj grupi molim da prijavi datu osobu... — Jovan Lalošević (@docajoca) November 7, 2021

On takođe ističe da je o ovome obavestio i Lekarsku komoru Srbije.

Podsetimo, Lekarska komora Srbije je po prijavi zdravstvene inspekcije, a po službenoj dužnosti pokrenula postupak pred sudom časti, protiv lekara za koje postoji osnovana sumnja da su savetovali i lečili pacijente od kovid-19 infekcije lekom "ivermektin".

"Ivermektin" se koristi za lečenje parazita kod životinja, a iako su neka istraživanja nagoveštavala da bi mogao da ima efekta kod kovida 19, to je opovrgnuto. Ipak, neke zemlje ga i koriste za lečenje kovida, a američka Uprava za hranu i lekove (FDA) upozorila je stanovništvo SAD rečima: "Vi niste konj. Niste krava" uz naglašavanje da je uzimanje velikih doza "ivermektina" opasno i da može naneti ozbiljnu štetu. A bolnice u Oklahomi napunjene su pacijentima predoziranim "ivermektinom".

(Kurir.rs/Blic)