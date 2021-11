KARDIOLOG MITROVIĆ LEČI MUZIKOM: Tri stvari ključne, efekat kao da ste primili injekciju i TRAJE 20 SATI

Prof. dr Predrag Mitrović je kardiolog i umetnik. Savršen spoj mu pomaže da kardiološkim pancijentima olakša lečenje muzikom.

- Malo je neobično, ali u principu sve se uklapa i u medicinu i u život lekara. Bavljenje bilo čime drugim, pogotovo umetnošću već je poznato što se tiče lekara ako se setimo istorije. Mnogi lekari su i muzičari i slikari. Medicina je krajnje egzaktna, a umetnost nešto što je slobodno i što vas relaksira - objasnio je dr Mitrović u "Pulsu Srbije".

Mitrović je podsetio da je prvi terapeut bio Pitagora.

- Prvi muziko-terapeut je bio Pitagora. Mi ga vezujemo za Pitagorinu teoremu, ali on je bio i lekar. Svi njegovi učenici su morali da znaju da sviraju bar jedan instrument da bi mogli da budu u njegovoj školi. U psihijatriji se primenjuje muzika već godinama. Ono što sam ja probao je da vidimo da li muzika može da se koristi kao lek, kao tableta. Postoji takva vrsta muzike da vi ne možete da utičete na nju i da ona stvarno utiče na vaše organe. Radi se o kardiološkim bolesnicima, naš cilj je bio da sačuvamo srce i snizimo krvni pritisak - naveo je Mitrović.

Kako je Mitrović objasnio, lečenje muzikom se razlikuje od psihijatrije, a njeno dejstvo traje i do dvadeset časova.

foto: Kurir Televizija

- Ceo postupak se razlikuje od lečenja u psihijatriji. Muzika u ovom slučaju radi kao sedativno sredstvo, koji izaziva i čokolada, ali u manjoj meri. Muzika može da izazove takvu količinu da kao da ste dali inekciju, deset od dvadeset sati snižava krvni pritisak i samim tim se štedi srce. Nakon dvadeset sati možete ponovo primiti adekvatnu dozu muzike i uvesti sebe u muzički tok terapije - istakao je Mitrović.

Tok lečenja muzikom mora da se sprovede po određenom protokolu da bi bilo uspešno.

- Muzika se bira po žanru, tonu i tempu. Bitno je da i zdrava osoba, a i ona koja to nije sluša muziku koju voli. Pokazani su mnogi hitovi svetske produkcije u ritmu srca ili brže, ili sporije. Bitno je da taj ritam ne ide protiv našeg srca. To je jedini organ koji se pomera. On udara u naše telo i stvara vibracije. Ako imate muziku koja je u kontra ritmu od srca, imaćete situaciju kao kada igrate košarku pa neko škoči i lupi vam "bananu". Hitove znate pa ne slušate muziku, ako su reči, potrebno je da bude jezik koji ne znate kako ne bi budio dodatne emocije. Postoje frekvence. Dijabetičari ne čuju dobro visoke tonove. Svaki pacijent ima muziku koja mu odgovara - obajsnio je kardiolog i dodao da se klasična muzika pokazala kao najbolje terapeutsko sredstvo, pogotovo jer je svirana na prirodnim instrumentima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:01 DR SRDIĆ O OBOLJENJIMA SRCA I KOVIDU: Oni koji imaju kardiovaskularne bolesti, pojaviće im se stari simptomi, ili će se pogoršati