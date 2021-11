POZNATI SEKTOLOG UPOZORAVA! Imamo mnogo OZBILJNIJI PROBLEM od Mormona HILJADE SRBA U OPASNOSTI

Sekte sve više uzimaju maha u delovanju i vrbovanju, a najviše preko interneta. Posle regrutacija novih sledbenika, koja se u poslednje vreme obavlja i preko Fejsbuka, digla se prašina u javnosti povodom verske zajednice Mormona iliti Crkve Isusa Hrista - Svetaca poslednjih dana.

Sektolog Zoran Luković objasnio je kako sekte deluju i u čemu je razlika između njih i verskih zajednica.

- Treba voditi računa o njihovom fundamentalističkom ogranku za koji se vezuju razni skandali za prestupe iz oblasti seksualnih delikata, za poligamiju i slično. Poznato je da se to dešavalo u Americi, ali zbog interneta sekte sprovode misiju mnogo šire. Treba obratiti pažnju na tekstove i prepoznati kada je reč o sekti, u ovom slučaju o Mormonima, da ne bi dospeli u situaciju da vas njihov ogranak ne odvede u prestup. Potrebno je odvojiti šta je naše tradicionalno i registrovano, a šta nije registrovano, nije tradicionalno i još je pritom i opasno. Spomenutom ogranku se sudilo u Americi i njegovi članovi su osuđeni - naveo je Luković u jutarnjem programu Kurir televizije.

Luković je naveo da se u Srbiji verskim zajednicama smatraju one koje su postojale pre Drugog svetskog rata.

- Verske zajednice koje su kod nas rešene zakonom su one koje su postojale pre Drugog svetskog rata. Naš zakonodavac u Srbiji, kada je pripremao zakon, rukovodio se time koje verske zajednice su postojale u Kraljevini Jugoslaviji i bile zvanične. One su po automatizmu prihvaćene Zakonom iz 2006. godine. One koje nisu bile tada u statusu verskih zajednica su, s obzirom na demokratske i ostale principe, prihvaćene kroz status tzv. konfesionalnih zajednica. U krug tih zajednica su upali upravo Mormoni, adventisti, baptisti, Jehovini svedoci - objasnio je Luković.

Sektolog je istakao da je sve veća opasnost od neregistrovanih grupa.

foto: Kurir televizija

- Da nije destruktivnog delovanja, sektama bi se bavili bogoslovi ili sociolozi religije. Policija i bezbednosne službe se bave sektama zbog njihovog delovanja: destrukcije, autodestrukcije, kriminalnog delovanja, bezbednosno interesantnog delovanja itd. Veća je opasnost od neregistrovanih gurua, vidovnjaka, isceljitelja i ostalih koji zavode preko interneta na hiljade ljudi - istakao je Luković.

Sektolog je naglasio da magija postoji u svim narodima kao deo tradicije, ali da je treba odvojiti od komercijalizovanja.

- Jedno je magija kao prethodnica religije, posebno religije otkrovenja, kao što je hrišćanska religija gde nam se Bog otkrio. A magija postoji u svim narodima. Treba da odvojimo gde je magija deo tradicije. Kada se magija komercijalizuje i nudi nam se kao rešenje svih problema, tu se postavlja granica - podvukao je Luković.

Crkva Isusa Hrista - Svetaca poslednjih dana je, kako se navodi na zvaničnom sajtu ove verske zajednice u Srbiji, organizovana u Fajetu, u državi Njujork, 1830. godine. Prvi predsednik crkve bio je Džozef Smit, koji je "imao viđenje Isusa Hrista i Boga Oca i pozvan je za proroka kako bi obnovio Crkvu Isusa Hrista". Smit je navodno primio božje sveštenstvo, preveo Mormonovu knjigu i poslao misionare da propovedaju jevanđelje po Severnoj Americi i preko okeana.

(Kurir.rs)

