MORMONI VRBUJU LJUDE PREKO DRUŠTVENIH MREŽA: Ne gledaju pornografiju, ne piju alkohol, a od članova uzimaju deset odsto prihoda!

Verska zajednica Crkva Isusa Hrista - Svetaca poslednjih dana počela je aktivno da vrbuje nove članove u Srbiji, a regrutacija novih sledbenika u poslednje vreme obavlja se i preko Fejsbuka i drugih društvenih mreža.

Sektolog Dimitrije Pastuović kaže za Kurir da je ova mormonska organizacija, koja je nastala u SAD, u poslednje vreme u ekspanziji i da je neophodno biti vrlo oprezan jer se često iza maske spasioca duše kriju sebični interesi i pokušaj da se izmanipulisanim ljudima uzme novac!

foto: Printskrin/Facebook

- Dobar dan! Zovem se Logan. Ja sam iz Amerike, ali sam se preselio u Beograd pre nekoliko dana. Volonter sam za svoju crkvu i upravljam stranicu na Fejsbuku koju se zove "Dođite Hristu u Beogradu!". Imamo poruku o Isusu Hristu koju bismo voleli da podelimo s vama. Poruka o njegovom jevanđelju. Ako ste zainteresovani, voleli bismo da se upoznamo i da podelimo nešto. Možemo da se nađemo uživo ili preko telefona. Javite mi se! - poruka je koja je stigla na Fejsbuku jednom našem čitaocu.

Crkva Isusa Hrista - Svetaca poslednjih dana je, kako se navodi na zvaničnom sajtu ove verske zajednice u Srbiji, organizovana u Fajetu, u državi Njujork, 1830. godine. Prvi predsednik crkve bio je Džozef Smit, koji je "imao viđenje Isusa Hrista i Boga Oca i pozvan je za proroka kako bi obnovio Crkvu Isusa Hrista". Smit je navodno primio božje sveštenstvo, preveo Mormonovu knjigu i poslao misionare da propovedaju jevanđelje po Severnoj Americi i preko okeana.

Članovi za sebe kažu da su hrišćani, ali, pored Biblije, veruju i u Mormonovu knjigu. Zagovaraju zdrav način života. Ne puše, ne piju alkohol, pa čak ni kafu ni čaj. Iako na sajtu piše da u crkvi ne traže donacije i ne prinose tacnu, sektolog Dimitrije Pastuović kaže za Kurir da je osnovni cilj postojanje ove organizacije "zaluđivanje ljudi i otimanje novca".

foto: Printscreen

- Ova organizacija je veoma zastupljena u SAD i veoma opasna na neki način. Jedno vreme su bili odbačeni i izgurani, a sada su u ekspanziji. Deo su nju ejdža i novog svetskog poretka. Oni ne žrtvuju ljude, ali uništavaju psihu čoveka. Praktično ga zalude, a cilj je otimanje novca. Svaki član je u obavezi da, kako kažu, da desetak crkvi, a to znači desetinu svoje plate ili bilo kog drugog primanja. Većini onih koji vrbuju je, takođe, ispran mozak - oni misle da svojim delovanjem spasavaju druge - kaže Pastuović, i dodaje da je u pitanju klasična mentalna manipulacija.

- U početku su fini, a onda polako, kada zauzmu važnu ulogu u životu pojedinca, odvajaju ga od porodice ako ona ne želi da se on priključi. Onaj ko uđe teško izlazi i potrebna je pomoć stručnog lica - psihologa i psihijatra da bi se izašlo iz toga - upozorava on i dodaje da su na meti najviše uvek stariji, ali i svi drugi do kojih mogu da dopru, te da je najbolje ne odgovarati na ovakve poruke i izbegavati dalju komunikaciju sa njima.

U Crkvi Isusa Hrista - Svetaca poslednjih dana juče nisu odgovorili na pozive Kurira.

Zoran Luković Oni su registrovani i transparentni Zoran Luković, bivši inspektor beogradske policije i član Evropske federacije za borbu protiv sekti, kaže za Kurir da su pripadnici Crkve Isusa Hrista - Svetaca poslednjih dana osobena zajednica iz miljea protestantizma, osnovana sa misionarskim ciljem. - Oni su registrovani kao verska zajednica i transparentni su. Nisu sakriveni na način na koji to jesu sekte. To što članovi daju 10 odsto svojih prihoda nije urađeno na manipulativan način. To je predviđeno, i svi oni koji postanu članovi dobrovoljno su pristali na to - kaže on.

ČINJENICE / U ovo veruju članovi foto: YT Screenshot - Isus Hristos je spasilac i otkupitelj sveta - Bog je obnovio svoju pravu crkvu kroz proroka Džozefa Smita - Danas crkva ima živog proroka, koji zajedno sa još dvojicom savetnika predsedava crkvom, a pored njih, tu je još i 12 apostola - Mormonova knjiga je, uz Bibliju, još jedno svedočanstvo o Isusu Hristu - Crkva Isusa Hrista - Svetaca poslednjih dana je božje kraljevstvo na zemlji - Ponovno krštenje u ovoj crkvi je neophodno za povratak u božju prisutnost - Bračna veza se nastavlja i u sledećem životu - Pre Isusovog povratka na zemlju, gde će vladati 1.000 godina, svi će se pravedni ljudi okupiti, a Jevreji vratiti u Jerusalim - Na kraju 1.000 godina doći će do drugog uskrsnuća i svima će se suditi

ČINJENICE / Ovako se ponašaju članovi - Žive zakon desetine, tj. crkvi daju desetinu od svojih prihoda - Poste jednom mesečno - Ne puše, ne piju alkoholna pića, kafu, ni čaj - Porodice nedeljom održavaju "porodičnu kućnu večeru", kad pevaju, mole se, igraju razne igre i razgovaraju o odnosima u porodici - Osuđuju abortus, ali ga članica crkve može izvesti bez straha od reakcije i posledica ako je reč o incestu ili je počinjeno silovanje - Propovedaju suzdržavanje od masturbacije, gledanja pornografije ili menjanja partnera - Propagiraju zabranu predbračnog seksa

Kurir.rs/Ružica Kantar