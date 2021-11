NEMOJTE BRINUTI AKO STE PRIMILI VAKCINU: Na 7 miliona doza prijavljeno samo 1.169 neželjenih reakcija, samo nekoliko DRASTIČNIH

BEOGRAD - Najdrastičnije reakcije koje su zabeležene na vakcine protiv korone u Srbiji su jedan slučaj miokarditisa, dva slučaja perikarditisa, nekoliko sumnji na trombozu i nekoliko alergijskih reakcija, dok istovremeno nije zabeležen nijedan anafilaktički šok, rekli su RTS iz Agencije za ekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).

Predstavnica ALIMS Jelena Mitrašinović rekla je da emisiju RTS Ordinacija da je na sedam miliona doza primenjenih vakcina protiv kovida 19 u Agenciji registrovano 1.169 slučajeva neželjenih reakcija.

Imamo podatak da na približno 7.000 datih doza vakcina imamo jednu prijavu neželjene reakcije na vakcinu. To je zaista jedan ohrabrujući podatak za sve naše građane koji su i dalje nevakcinisani i ja bih volela da tim podatkom ohrabrimo sve one koji se do sada nisu vakcinisali, poručila je Mitrašinović.

Ilustracija foto: Shutterstock

Neželjene reakcije na vakcinu se najčešće manifestuju neposredno nakon imunizacije, u roku od dan ili dva posle primljene vakcine.

Najčešće neželjene reakcije ispoljavaju se u vidu lokalnih reakcija, poput bola, otoka, crvenila i osetljivosti na mestu primene, rekla je Mitrašinović.

Osim tih, dešavaju se i takozvane sistemske neželjene reakcije u vidu povišene temperature, bolova u mišićima, bolova u zglobovima, jeze, drhtavice, malaksalosti ili sindroma sličnog gripu.

Neželjene reakcije na vakcine, prema rečima Jelene Mitrašinović, prijavljuju najčešće žene - u čak 65 odsto slučajeva, a najviše ih je u dobi između 18 i 44 godine.

Mitrašinović je rekla da su prijavljena dva slučaja perikarditisa i nekoliko slučajeva alergijskih reakcija, a u svim situacijama je primenjena terapija posle koje je usledio oporavak.

(Kurir.rs/FoNet)