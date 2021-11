PACIJENT ZAKLAO NAŠU KOLEGINICU! Javnost sazna za napade na medicinare tek kad dođe do tragedije OKIDAČ I POSTKOVID SINDROM?

Dramatičan napad na medicinskog tehničara u Leskovcu ponovo je pokrenuo pitanje da li bi zdravstveni radnici konačno mogli da dobiju stutus službenog lica!

Medicinski tehničar Lazar Perišić (23), podsetimo, izboden je u nedelju uveče kad se vraćao iz smene u kovid bolnici, a zbog napada je uhapšen šesnaestogodišnji dečak.

Protiv njegovog vršnjaka biće podneta krivična prijava zbog sumnje da je učinio krivično delo učestvovanje u tuči.

Advokat Ana Selak smatra da zdravstveni radnici neće dobiti status službenog lica u skorije vreme.

- Imali smo 2019. godine izmene krivičnog zakonika gde je proširen status službenog lica na javne izvršitelje i javne beležnike. Zakon treba da prati ono što se dešava na terenu. Lekari za sada neće imati status. To se neće skoro promeniti - rekla je Selak u jutarnjem programu Kurir televizije.

Selak je naglasila da je za napad na službeno lice predviđena kazna od jedne do 12 godina zatvora.

- Napad na medicinskog tehničara u Leskovcu nema specifičnosti i mogao bi da se posmatra kao teška telesna povreda za šta je propisana kazna do pet godina. Ako bi se gledalo da je medicinski tehničar izvršilac posla od javnog značaja, onda bi kazna mogla da bude i osam godina - rekla je Selak i dodala da napadač iz Leskovca svakako ne bi ni išao u zatvor s obzirom na to da je maloletan.

Specijalista epidemiologije Doma zdravlja "Dr Simo Milošević" Vasilije Korugić upozorava da nasilje nad zdraavstvenim radnicima može da bude i verbalne prirode i navodi da je prema podacima nedavnog istraživanja više od 82 odsto njegovih kolega doživelo neki vid nasilja na svom poslu.

- Javnost sazna za to tek kad dođe do tragedije. Jedan od mnogobrojhniih takvih događaja bila je medicinska sestra u Šapcu koju je pacijent zaklao. Svakako da je jedan od uzroka povećanog stresa pacijenata i kovid. Smatra se da postoji jedan postkovid neurološki sindrom. Napadi su ponekad i posledica nezadovoljstva pacijenata zbog dugog čekanja na pregled. Ministarstvo kreira jednu sredinu da se smanji preopterećenost lekara - rekao je Korugić.

Osvrnuo se i na nedavni slučaj kad je antivakser nožem napao ekipu Hitne pomoći u Beogradu jer su mu prilikom intervencije tražili da stavi masku zbog kašlja.

- Antivakseri kad obole ponašaju se veoma primereno. Kad vide težinu situacije drugačije gledaju na stvari. Moramo da radimo na povećanju svesti odnosa pacijenta i zdravstvenih radnika - rekao je Korugić.

Specijalista epidemiologije navodi da zdravstveni radnici i te kako osećaju pritisak koji trpe.

- Donekle imamo veći stepen krivično-pravne zaštite, ali bi dodeljivanje statusa službenog lica dosta pomoglo - smatra Korugić.

Selak je navela da je njoj dosta značilo kad je pre nekoliko godina uvedeno krivično delo "napad na advokate".

- Dobili smo 2019. godine i novo krivično delo "napad na advokate" za koje je zaprećena kazna od pet godina. Meni je to uliva neko poverenje. To što sad pričamo o napadima na zdravstvene radnike dovešće do izmena zakona. Vidimo da je neophodno - rekla je Selak.

