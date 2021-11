OVO JE ŠEMA PO KOJOJ SU SE BOGATILE NADRILEKARKE! Počinjale su od PRAVIH LEKARA! Imale su svoju mini vojsku, plaćale ih 20-50 evra

Pravu buru na društvenim mrežama podigla je danas ass. dr Kristina Davidović, specijalista radiologije zaposlena u Kliničkom centru Srbije i predsednica Udruženja estetske medicine Srbije, koja se 10 godina bavi estetskom i antiejdžing medicinom.

Ona je raskrinkala nadrilekare i ispričala sve o dugoj borbi protiv onih koji su se lažno predstavljali kao lekari i svojom nestručnošću uništavali ljude.

Tako je ona navela da je sve počelo još pre pet šest godina lada su neke nadrilekarke bile pacijenti lekara i poželele da se bave istim poslom, misleći da je samo dovoljno dodati "dr" ispred svog imena, ili pak "specijalista estetske medicine", da izmisle da su išli na edukacije, da su doktori, masteri, ali i da su bile na specijalizacijama u Rusiji, Kini - ispričala je ona, objasnivši i kako se desilo to da se za četiri godine, kako kaže, nakote nadrilekari:

- Imale su savršen plan. Okupili su u svakom gradu 10, 20, 30 devojaka, koje su im "nabavljale pacijente". Dogovore se s nabavljačima pacijenata da će imati od 20 do 50 evra od svakog pacijenta. One su im fotošopirale slike, širile dobar glas o njima, a pljuvale lekare i doktore estetske medicine. Te osobe su služile jedno vreme, da bi kasnije ostajale bez posla jer smo mi lekari javno počeli da pričamo o ovome.

Svaka komplikacija, tvrdi dr Davidović, bila je prikrivena jer su slali kriminalce da zastrašuju žene da ne smeju nigde ništa da prijave jer će im se nešto loše desiti.

Dakle, ovo je šema njihovog funkcionisanja:

- Odlaze kod pravog estetskog hirurga i gledaju kako on radi - Ispred svog imena dodaju "dr" ili "specijalista estetske medicine" iako to nisu - U svakom gradu okupe 10 do 30 devojaka koje im "nabavljaju pacijente" - "Nabavljačice" šire dobar glas o njima, njihovim diplomama i stručnosti, fotošopiraju fotografije - Za svakog dovedenog pacijenta te devojke dobijaju 20 do 50 evra - Svaka komplikacija koja se dešavala prikrivana je pošto su angažovani kriminalci koji su plašili žene da ništa ne prijavljuju jer će im se "nešto loše desiti"

Suzana Trajković