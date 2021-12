MISLIO SAM DA JE GOTOV, KRKLJAO JE I IZBACIVAO KRV! Nedeljkov komšija otkrio detalje drame na somborskom groblju! FOTO

Danijel Mirkov i njegov komšija Nedeljko Šćekić krenuli su put Velikog pravoslavnog groblja u Somboru da zapale sveće majci i ocu. U trenutku dok je Danijel palio kandilo svojoj majci, na Nedeljka je, dok je stajao u dnu spomenika, pao spomenik koji je bio u redu iza. Spomenik star više od 200 godina, koji više niko ne obilazi "poklopio" je Nedeljka Šćekića, a krv je, priča Danijel Mirkov, počela da se razliva po spomeniku. Prema rečima Danijela dok je on čučao i palio sveću, spomenik je pao na Nedeljka.

- Direktno ga je preklopio spomenik, pao je na ploču moje majke, priklještio ga, počeo je da krvari, krv je počela da se razliva po spomeniku. Izgubio je svest, ja ne znam kako sam ga skinuo s njega, nekako sam ga odvukao, uhvatio sam ga pod ruke i odvukao do zelene površine, stavio sam ga u polusedeći položaj. Počeo je da krklja, da izbacuje krvave balončiće, držao sam ga za ruku, kažem "stisni me ako me čuješ", ne čuje ništa čovek.

foto: Privatna Arhiva

Mislio sam da je gotov, tako je izgledao. Hitna pomoć je zaista došla brzo, preneli smo ga u vozilo. Ispostavilo se da ima povredu čeone kosti, širine 13 centimetara, nagnječenje uha, bilo mu je 10 puta veće od drugog uha - priča Danijel Mirkov, svedok Nedeljkove povrede. Kako kaže Danijel, tužili su JKP "Prostor Sombor", preduzeće koje brine o tom groblju, jer je to, kako navodi, njihova nadležnost. Njihova odgovornost je stopostotna, taj spomenik je star više od 200 godina, ima ne jedan, nego na stotine sličnih spomenika, navodi Danijel Mirkov za Telegraf.rs.

- Ako 10 godina niko ne obilazi neki grob, ne plaća, onda to postaje nadležnost Grada, odnosno one ustanove koja brine o tome. Taj spomenik je star više od 200 godina. Odavno je zarastao u travu, zapušten, ne može ni da se pročita čiji je - navodi Danijel.

foto: Privatna Arhiva

Prema Danijelovim rečima, njegov komšija Nedeljko je i dalje na bolovanju.

- On je profesionalni vozač, tražićemo odštetu, ne toliko zbog novca. Naš cilj u suštini je da se to nikome više ne desi, da se nešto preduzme, da se to kontroliše, da se obeleže takvi spomenici, da se oformi komisija koja će ih obići, popisati i one koji su pretnja po građane nekako obezbediti, da li tako što će ga spustiti da ne može da padne, da li tako što će ga ojačati - navodi Danijel Mirkov.

Prema njegovim rečima, Nedeljko ne može s povredama glave i nagnječenjima da vozi, jer bi ugrožavao i sebe i druge, znači to je umanjena radna sposobnost, navodi on.

Direktor Stevančev: Zvao sam ga, nije došao Izvršni direktor zadužen za groblja u preduzeću JKP "Prostor Sombor" Slobodan Stevančev kaže da uvek reaguju kad primete spomenik koji je nakrivljen i sklon padu, ukoliko ne nađu vlasnika. - Ako nema živih srodnika, mi smo zaduženi za spomenik, i ako je nakrivljen ili bilo šta, mi kad uočimo, mi ga polegnemo, ali to je jako retko. Svi ti spomenici dole imaju teg, i ne može da padne ako neko fizički na njega ne deluje. Ja sam ovde devet godina, dva puta se desilo, ovo je drugi slučaj, prvi je bilo jedno dete koje se pentralo na spomenik - kaže Slobodan Stevančev, izvršni direktor u JKP "Prostor Sombor". Kako navodi, pozvao je povređenog čoveka da dođe, ali se on nije pojavio.

- Nije došao, nego je bio s našim radnikom i poslovođom, koji su mi preneli da se to desilo i da je zadobio povrede i ništa više od toga. Ja jednostavno pozivam, kad god ima neki problem na groblju da dođu do nas, da vidimo kakav je problem. Ja svoj broj telefona svima dajem, oni se nisu javili, pa da se prepucavam po medijima, ja to ne želim - navodi Stevančev.

Prema njegovim rečima, ovakve situacije se ne dešavaju često.

- Nema toga često, ima nekada da se neki nakrivi ako su baš u zemlji, ako vidimo da će naškoditi susednom spomeniku i ako nema vlasnika, to mi sami spustimo. Uglavnom, pozove se vlasnik i onda on o svom trošku zove kamenoresca i to ispravi, to je standardna procedura i to se radi kako se primeti - objasnio je Stevančev.

Kurir.rs/Telegraf.rs

bonus video:

11:32 OZBILJNA RASPRAVA ADVOKATA I LEKARA ZBOG EUTANAZIJE: U Srbiji već dozvoljen pasivni oblik ZABRINJAVA PORAST SLUČAJEVA U SVETU