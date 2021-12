SPREMITE SE! OD NIKOLJDANA KREĆU DANI SIBIRA U SRBIJI: Mećava u nedelju bila je samo najava zime koja nas čeka IDEMO I DO MINUS 25

SRBIJA - Posle Svetog Nikole u Srbiju stiže ledeni talas! Posle 19. decembra čekaju nas veoma niske temperature i ledeni dani, a živa u termometru danima će biti daleko ispod nule!

Meteorolozi upozoravaju da bi, prema dugoročnoj prognozi, ove zime u pojedinim mestima temperatura mogla da padne i na minus 25, koliko je poslednji put bilo u zimu 2012, pišu Novosti.

Veći sneg će ponovo padati posle 25. decembra, a biće ga i za Novu godinu, dodaju prognostičari.

U Ivanjici, Guči, Sjenici, Krupnju, Lučanima, LJuboviji i Novoj Varoši već je zbog snega proglašena vanredna situacija, a stručnjaci procenjuju da će do Nove godine vanredno biti u još najmanje desetak opština.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić kaže da će se narednih dana jutarnje temperature kretati od minus 6 do plus 2 stepena, dok će maksimalne dnevne biti od minus 2 do plus 7. Danas se očekuje pretežno suvo vreme, a onda će u četvrtak i petak u Beogradu i u nižim predelima biti kiše, povremeno i ledene kiše, i susnežice, dok će u višim planinskim predelima padati slab sneg.

- U subotu i nedelju biće slabog snega u centralnim i južnim predelima Srbije, dok će u Beogradu padati u ponedeljak. Količina padavina u ovom periodu neće biti velika i sneg neće stvoriti velike probleme. Ipak, niže temperature krajem nedelje mogu da izazovu probleme zbog moguće poledice i zato savetujem oprez, naročito vozačima - naveo je Nikolić.

Kako je dodao, do kraja decembra zadržaće se izrazito hladno vreme sa povremenim naoblačenjima i snežnim padavinama.

- Oko Nove godine, od 25. do 28. decembra, imaćemo uslove za padavine u svim nižim predelima, a takođe 1. i 2. januara povećava se mogućnost za snežne padavine - najavio je Nikolić.

Dodao je i da je trenutno teško reći da li će snega biti za samu novogodišnju noć, ali da će oko 31. decembra svakako biti uslova za snežne padavine.

Mi smo prethodne godine imali blagu zimu, a ova je već pokazala gadnu narav. Sneg koji je već pao dugo će se zadržati, jer nećemo imati nagla otopljavanja - kazao je Nikolić.

Da se od 20. decembra, kao i za novogodišnju noć, očekuje veoma hladno vreme, potvrdio je i meteorolog Ivan Ristić. Prema njegovim rečima, ledeni dani očekuju nas 22. i 23. decembra, kada se dnevna temperatura neće popeti iznad nule.

Od 20. decembra temperatura će biti u postepenom padu uz povremeni sneg. Posle 20. decembra dolaze ledeni dani. Tako će 22. i 23. decembra dnevna temperatura biti oko minus 5 stepeni. Sve do Nove godine nema otopljenja - istakao je Ristić.

