BAHATO! DIŽU KREDITE ZA PROSLAVU PUNOLETSTVA DECE! Roditelji troše i po VIŠE HILJADA EVRA na 18. rođendan sinova i ćerki

Da bi ispunili hir svojim mezimcima, spremni su da iskeširaju pravo bogatstvo, angažuju fotografe, trubače, naručuju glamurozne torte

Svečane sale okićene balonima, stolice presvučene satenom i povezane mašnama, trubači, vatromet, glamurozna torta, poznati bend, profesionalni fotografi, svečane toalete... Sve ovo asocira na svadbeno veselje, ali nije. U pitanju su proslave 18. rođendana, koje u Srbiji sve više liče na svadbe!

Prvi su takve rođendane deci pravili gastarbajteri, a sada je roditelje, ali i njihove mezimce zahvatila prava manija organizacije proslava punoletstva, na kojima često bude i do 300 gostiju. Da bi zadovoljili zahteve svoje dece, roditelji su spremni da iskeširaju i više od 5.000 evra. Sagovornici Kurira kažu da pojedini, koji se nisu obogatili u inostranstvu, uzimaju kredite i zadužuju se kako bi napravili glamurozno slavlje.

Ugovara se kao za svadbe

- Takve proslave su postale trend među decom. Roditelji ne samo da podižu kredite kako bi deci priredili punoletstvo kao svadbu već se i pozajmljuju od prijatelja. Potroše dosta novca, minimalan trošak je 1.500 evra. Iznajmljuju lokale, kafiće, restorane, klubove, a i sale za venčanja .

Bude oko 200 gostiju, angažuju se poznati bendovi ili pevači, fotografi, dolaze trubači. Sigurno su neki spremni da potroše do 5.000 evra za ovaj hir.

Proslave punoletstva se ugovaraju kao svadbe, cena po osobi je od 18 do 30 evra, a bude do 300 zvanica. Angažuju se poznati pevači, kao Aca Lukas, Milica Pavlović i drugi. Ista je procedura kao na svadbi, samo što umesto svadbene imaju rođendansku tortu sa svećicama. Potroši i više hiljada evra.

Neki novi običaji

Psihoterapeut Zoran Milivojević navodi da je proslava punoletstva postala važna roditeljima i da se na taj način uspostavlja neki novi običaj.

- Pojavljuje se isti mehanizam kao na svadbama, a to je da se pokažu. Ako imaju novca, žele da se to i vidi, a ovi što nemaju razmišljaju „neće moje dete da se oseća manje vredno“, pa dižu kredite. Mi volimo da se pravimo važni, a uz to ide i razbacivanje novca - objašnjava Milivojević.