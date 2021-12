OPREZ! U 2022. POSKUPLJUJU MESEČNE RATE ZA STAMBENE KREDITE?! Euribor počinje da raste, a ovo mogu biti posledice!

Kamatne stope u Evropi i svetu naredne godine će, po svemu sudeći, početi da rastu, a ovo će svakako uticati i na Srbiju i, posebno, na građane koji imaju stambene i potrošačke kredite vezane za euribor. Koliko će biti povećanje euribora, a samim tim i kamate, zavisi od brojnih globalno-ekonomskih faktora, ali bi lako moglo da se desi da bankarski klijenti u 2022. mesečnu ratu za stan plaćaju i za nekoliko desetina evra više.

Naime, na prethodnom zasedanju američkih federalnih rezervi (FED) najavljeno je, kako su preneli mediji, da će kamate početi da rastu već na proleće 2022, a vrlo brzo nakon toga je Banka Engleske povećala svoju referentnu kamatu za 0,15 odsto i najavila dalja povećanja. Evropska centralna banka još nije saopštila izmene, ali stručnjaci u svetu očekuju da će i ona pratiti promene na finansijskom tržištu. A promena kamate Evropske centralne banke podrazumeva i promenu euribora, kamate za koji su vezani mnogi krediti u Srbiji.

Euribor je već duže vreme u minusu, trenutno oko - 0,5 odsto, ali koliko je on bitna stavka, govori to da ukoliko bi bio povećan na jedan odsto, mesečna rata klijenta koji je uzeo stambeni kredit od 50.000 evra na 30 godina bi, umesto današnjih 210, iznosila 238 evra. A ukoliko bi tokom 2022. euribor porastao na dva odsto, korisnik kredita bi plaćao mesečno čak 58 evra više, odnosno rata bi mu bila 268 evra.

Ekonomista Milan Kovačević kaže za Kurir da je u svetu u poslednjem periodu emitovan ogroman novac, krenula je inflacija i može se očekivati, kako kaže, da kamatne stope uskoro počnu da rastu.

- Inflacija i rast kamatnih stopa idu skupa. Očito je trenutno brža inflacija, ali je sigurno da će jedno drugo morati da prati. S druge strane, rast euribora će automatski uticati na rast rate kredita. Koliko će euribor rasti, zavisi od situacije s koronom, jer kada bi se sada rešio problem korone i, uopšte, svetska ponuda pojačala, inflacija bi se počela smirivati, pa bi se smanjio i iznos za koji se moraju povećati kamate. Druga bitna stvar kada je inflacija u pitanju, a samim tim i rast kamatne stope, jeste cena energije u Evropi, što je političko pitanje - objašnjava Kovačević i dodaje da treba očekivati da euribor raste nešto brže nego što je uobičajeno, a uobičajeno je da se radi s frakcijama do 0,25 procenata u etapama.

- Ako početak bude i veći od 0,25 procenata, onda je poruka još stroža i naznaka je da će se prilično daleko ići u tome - zaključuje on.

Dušan Uzelac

Bankama ne odgovara veliko povećanje

foto: RTS Printscreen

Dušan Uzelac, glavni urednik portala Kamatica, kaže za Kurir da brojni globalni ekonomski tokovi, kao i pitanja da li će struja pobediti naftu, da li će Kina preuzeti vođstvo od SAD, da li će zima biti hladna, idu preko leđa čoveka koji uzme stambeni kredit.

- Situacija je vrlo kompleksna i teško je predvideti tokove. Moguće je da će rate onih koji su uzeli stambene kredite biti malo skuplje, ali ne toliko da klijenti to ne mogu da plate. Neko ko plaća kredit od 300, a ima 600 evra platu već je prenapregnut i ako mu rata skoči na 400 evra, to će biti nenaplativ kredit i to će biti problem za banku, koja sama to neće dozvoliti - kaže Uzelac i dodaje da euribor u najgorem slučaju može da ode s nule na dva odsto, ali da ne veruje da će se to desiti naredne godine.