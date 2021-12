OMIKRON STIGAO U SRBIJU, A NOVOGODIŠNJA SLAVLJA UVELIKO U PRIPREMI! Dr Jovanović: Mnogo lakše se širi, važno je da OVO uradimo!

Prvi slučaj omikron soja identifikovan je u Srbiji kod putnice koja je stigla iz Bocvane, potvrdila je za Kurir virusolog i član kriznog štaba, prof. dr Tanja Jovanović.

- Omikron soj je otkriven kod osobe koja je došla iz Bocvane. Ona je ušla u Srbiju kao PCR negativna, ali kako, po protokolu, mora da provede određeno vreme u izolaciji, pa da ponovo radi PCR, u sledećem uzorku je bila pozitivna. Mi smo sekvencirali taj uzorak i otkrili da se radi o omikron varijanti. Ovo je prvi uzorak koji je pozitivan na omikron - kaže dr Jovanović i dodaje da se kod nas još uvek dominantno otkriva delta varijanta, ali da se može očekivati da će omikron početi postepeno da se širi:

- U ovoj varijanti su se desile takve promene da je došlo do proboja i vakcinalnog i prirodnog imuniteta, ali ono što je značajno je da vakcine i dalje pomažu i dalje nas štite od srednje teških i teških kliničkih formi bolesti i zbog toga treba iskoristiti ovaj vremenski period i vakcinisati se.

Na pitanje koliko novogodišnji i božićni praznici predstavljaju opasnost za širenje omikrona, dr Jovanović kaže da sve zavisi od toga koliko ćemo se pridržavati epidemioloških mera.

- Omikron se mnogo lakše prenosi od delte i ako se ne pridržavamo epidemioloških mera to može značiti da će doći do lakšeg prenošenja infekcije nego što je to bilo do sada.

