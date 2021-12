DOPRINOS ELEKTRODISTRIBUCIJE SRBIJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

U prvoj godini svog postojanja kao zasebna kompanija, Elektrodistribucija Srbije dala je veliki doprinos ekonomskom razvoju naše zemlje, posebno kada je u pitanju realizacija velikih infrastrukturnih projekata.

„Treba istaći aktivnosti Elektrodistibucije Srbije u izgradnji magistralnog gasovoda od bugarske granice do granice sa Mađarskom – odnosno gasovoda „Turski tok“ kroz Srbiju. To je energetski projekat ne samo od značaja za Srbiju, već i za region u celini. Tu je i doprinos izgradnji deonice brze pruge od Beograda do Novog Sada, a u pripremi je i nastavak radova na deonici od Novog Sada do Subotice“, izjavio je direktor Direkcije za planiranje i investicije Elektrodistribucije Srbije Predrag Matić.

On je dodao da su značajne i investicije u elektroenergetsku infrastrukturu oko strateških saobraćajnih koridora – deonica Preljina – Požega na autoputu „Miloš Veliki“, zatim Moravski koridor – deonica Pojate - Preljina, deonica autoputa Kuzmin – Sremska Rača i Ruma - Šabac, pripreme za investicije vezane za niz brzih saobraćajnica koje će se graditi u narednom periodu, kao što su brza saobraćajnica „Vožd Karađorđe“, Fruškogorski koridor, autoput Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, kao i deonica autoputa Niš – Merdare. Matić naglašava da je Elektrodistribucija Srbije realizovala priključenje ili radi na projektima priključenja novih velikih industrijskih potrošača – stranih investitora, posebno kada su u pitanju projekti koje je Vlada Srbije proglasila za projekte od posebnog interesa za Republiku Srbiju – na primer fabrika „Linglong“ u Zrenjaninu, „Tojo Tajers“ i MTU u Inđiji i Staroj Pazovi, „Brose“ u Pančevu, „Moterson“ u Ćupriji, „Kontinental“ u Kaću, „Bizerba“ u Valjevu, „Nestle“ u Surčinu itd.

Kurir.rs