IMALA SAM PODLIVE, RASCEPANU USNU, IZGUBILA SAM KOSU: Srpskog repera još jedna bivša devojka optužuje za nasilje

Posle objave Nine Stojaković da je reper Uroš Radivojević, poznatiji kao Numero, zlostavljao njenu sestru Lidiju, na društvenoj mreži Tviter se oglasila još jedna devojka koja je tvrdi da je bila u vezi sa muzičarem i da je od njega doživela nasilje.

Ona je pod imenom Ivona objavila niz tvitova u kojima pomenuta devojka tvrdi da je bila u vezi sa muzičarem pre nego što je stupio u vezu sa Lidijom, i takođe ga optužuje za nasilje.

- Oglašavam se kao bivša devojka Uroša Radivojevića sa kojim sam bila pre Lidije u vezi, u trajanju od skoro dve godine, zvanično od decembra 2018. do januara 2020. sa prekidima. Nažalost moram apsolutno da stanem iza svakog napisanog Nininog slova jer sam identičnu stvar doživela. Za to su znali njegovi najbliži prijatelji jer sam im se obratila, kao i moji roditelji, moji prijatelji, policija i psihijatar. Kao posledica tog odnosa pretrpela sam anksiozni poremećaj kao i panične napade bilo gde u javnosti, fizičke povrede, podlive, rascepane usne, resicu, gubitak kose i najgore od svega - sebe i svoje lčnosti", napisala je devojka pod imenom Ivona, pa nastavila:

- Kao neko ko je zaljubljen u ljubav i život mogu reći da sam večiti optimista i izuzetno jaka ličnost. Našla sam se u mraku u kojem ni u najgorim snovima nisam mogla da se zamislim. Bila sam najudaljenija od sebe ikada, svojih misli, akcija, potpuno nepoštovanje sebe i manjak samopouzdanja... Kako do toga dođe? Ova Ivona koja sam danas ne bi prepoznala tu istu od pre samo dve godine. Nažalost spoj nesigurnosti je magnet za nekoga ko tu nesigurnost ima i sam, a kod drugog emotivnom manipulacijom može da iskoristi, zloupotrebi. Pokušala sam i njegovim bliskim drugovima da se obratim i trazim pomoć i samo pravo da me čuju ali nisam dobila povratan odgovor.

Ona dalje tvrdi da ju je sa Urošem spojio posao, a da je sve na kraju, kako navodi, postala horor priča.

- Sve je počelo sa njegovom tužnom pričom kako su ga sve bivše devojke prevarile i da ne veruje nikome, nakon toga kako je depresivan i da mu trebam, da mu unapred oprostim ispade, ako je grub itd… bila sam jako i iskreno zaljubljena i ono čuveno žensko 'ma pomoćiću mu, promeniće se'. Ne devojke, ne momci, neće. Nas je takođe spajala ljubav prema muzici koja nas je zapravo i spojila u vidu poslovne saradnje, a na kraju nije bilo ni posla ni ljubavi, bila je samo jedna ozbiljno tužna pesma, grozan scenario za film koji sam ispisala sama upuštajući se u taj odnos. Njegove paranoje su krenule od toga da ga varam, da svi njegovi drugovi žele da me j***, tj da su već, do toga da me je slagao da mi je drug za kog je sumnjao da imam nešto sa njim, vezan za drvo u šumi i da će da mu njegovi ljudi seći prst po prst ukoliko ne priznam - tvrdi ova devojka između ostalog.

Podsetimo, Nina Stojaković, verenica predsednika Pokreta slobodnih građana Pavla Grbovića i politička aktivistkinja, na svom Tviter nalogu podelila je sinoć šta se navodno dogodilo njenoj rođenoj sestri Lidiji, tvrdeći da je navodno trpela užasno nasilje od strane doskorašnjeg dečka Uroša Radivojevića, poznatijeg kao reper Numero, sa kojim je raskinula pre mesec i po dana.

(Kurir.rs)