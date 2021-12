DOŠLA SAM JER MI JE UGROŽEN ŽIVOT! Jelena u suzama opisala TEROR koji trpi od bivšeg supruga, VAPAJ ZA POMOĆ U PROGRAMU UŽIVO!

Gotovo svakodnevno u rubrici hronika možemo da pronađemo vest u kojoj saznajemo da je još jedan muškarac ubio suprugu, devojku, majku. U isto vreme, na drugoj strani, borimo se da takvih vesti više ne bude. Da probudimo svest, da sprečimo, da ne dozvolimo da iko strada.

Ipak, čini se da u tom prostoru između prijave nasilnika, reakcije odgovarajućih službi i javnosti, postoji prostor u kojem nasilnik i dalje nekažnjeno radi šta želi.

Ovo je slučaj i kod Jelene Vukosavljević, žene koja godinama trpi psihičko i fizičko nasilje od svog bivšeg partnera.

Jelena je skupila hrabrost i pored straha za sopstvenu bezbednost odlučila se da pričajući svoju potresnu priču pravdu potraži putem Kurir televizije.

- Sa partnerom sa kojim sam bila u vanbračnoj zajednici imala sam svađe, bacanje stvari, lomljenja predmeta po kući. Nakon mesec dana trpljenja nasilja odlazim, moram da napomenem da sam ja godinu dana pokušavala sa njim da rešim probleme, mi imamo dvoje male dece gde je on meni govorio "Vrati se kod mame". Kada sam otišla od njega tu je krenuo moj pakao. Dobijala sam pretnje pištoljem, da će ubiti svakoga ko bude sa mnom pa i mene, svaki dan se pojavljivao gde god da sam išla. Ja sam pokušavala da razgovaram sa njim, to nije imalo efekta. Ćutala sam zbog dece, jer sam želela da deca viđaju oca isto koliko i mene. Prema deci nikada nije bio nasilan. Odlučila sam na kraju da prijavim nasilje, čak su i njegovi roditelji mene savetovali da ga prijavim. Tog dana kada sam ga prijavila, pratio me je, ja sam na kraju stala automobilom i pokazala mu na telefonu da zovem njegovog oca kako bi ga umirio. Njegov otac je pokušavao da ga smiri, ali nije uspeo. Kako mi je prozor bio malo spušten, u tom momentu ga on spušta otima mi ključeve i telefon. To je trajalo jedno pola sata. Na kraju mi je vratio telefon i rekla sam mu da idem u policijsku stanicu. On je krenuo sa mnom u policijsku stanicu i ispričala sam šta se desilo. Prvo što me je službenik pitao zbog čega sam čekala. Ja sam odgovorila da su deca razlog. Policija je pozvala sudiju odmah tu noć i moj bivši partner je dobio zabranu prilaska. Nakon devet dana, on krši tu zabranu prilaska. Njemu ništa nije moglo da se objasni. Ja ga molim tada da se skloni i da ću pozvati policiju. Kako sam krenula da pozovem policiju on je tako pobegao, kada su službenici došli rekli su da će biti sankcionisan. On je imao hrabrost da me nazove sutra sa nepoznatog broja da mi se žali što je bio novčano sankcionisan - ispričala je Jelena gostujući u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Advokat Predrag Savić, koji je takođe bio gost Pulsa Srbije naglasio je da policija u ovom slučaju postupa u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

- Prvo moram kao advokat da kažem, ne smem da kršim predpostavku nevinosti. U praksi policija u poslednje vreme reaguje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Postoji jedan ceo niz državnih organa koji su nadležni za postupanje u ovakvim situacijama. Policija u ovom slučaju može da podnese i krivičnu prijavu a može i novčano da ga kazni. Ne znamo šta je ovde bilo. Mnogi ova nova zakonska ovlašćenja iskorišćavaju kako bi se osvetili svojim bivšim partnerima - rekao je advokat Savić.

- On je opet nakon toga kršio zabranu prilaska, pretio mi je pištoljem, pokušavao je da me ubaci u atomobil. Sećam se da su došle dve patrole, ja sam mislila da će ga ostaviti u zatvoru ali je dobio samo novčanu kaznu - rekla je Vukosavljević.

Advokat je naglasio da je mogla da se odredi mera zadržavanja.

- Možda je moglo da mu se odredi mera zadržavanja, a za pištolj ne znamo da li je to tako bilo. Potrebno je da se obavesti centar za socijalni rad, policija pa čak i advokat. Kada se slučaj prijavi, jako brzo se donosi zaključak. Ovde samo treba gledati da li se poštuje zabrana prilaska. Ja verujem da naše tužilaštvo dosta ažurno postupa. Ako ne postupa ažurna, onda može doći do fatalnih posledica. Tu se rade i procene rizika. U ovom slučaju ja sam siguran da je policija svaki put pružila zaštitu. Mi imamo često reč na reč i treba doneti dokaze koji potkrepljuju priču. Sudska praksa može i treba da bude strožija - objasnio je Savić.

Jelena Vukosavljević kaže da iako je prijavila nasilje i dalje strahuje za svoj život.

- Strahujem i sada, otkako sam prijavila nasilje jako strahujem. Imam dvoje male dece i posao, želim ovim putem da zamolim državu da mi pomogne šta da radim. Verujte mi, imam dvoje dece koji zavise od mene i meni je trebalo mnogo hrabrosti da dođem ovde da pričam o ovome. Meni je prećeno pištoljem, imam dokaze, ja kažem u policiji da imam dokaze i šta? Postavljam javno. Moja poruka je za sve da prijave nasilje - rekla je kroz suze Jelena.

Savić je za kraj posavetovao Jelenu da snimke odnese u tužilaštvo.

- Ne mora policija da podnosi prijavum možete i vi. Vi imate tu mogućnost, uzmite snimak i odnesite tužilaštvu. Ako nije podneta krivična prijava ovo je jedini način da se Jelena zaštiti. Najlakše je javno ispričati ali je mnogo teže doći u situaciju da se zaštite prava. Taj način je ujedno i kršenje mogućnosti da je druga strana možda nevina - rekao je Savić.

