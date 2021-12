OTKRIVENO KO JE POSLEDNJI VIDEO JOVANU! Ćerka Ljiljana: Mnogo toga ima, ne smem sve da govorim! Rekla je: EVO GA MORAM DA PREKIDAM

- Samo nam se javi, samo nam se javi da si živa i da si dobro. Apsolutno ništa više nije važno. Volimo te, ne znamo kako ćemo da preživimo ako te izgubimo - rekla je kroz suze Ljiljana Simić, ćerka nestale Jovane Marjanović iz Niša.

Ona je za Jutarnji program na TV Prva isprčala šta ona i njena sestra prolaze.

- Nažalost nemamo nove informacije, nemamo nijedan novi trag, apsolutno ništa od mame. Ovo je već peti dan kako pomaka nema. Apelujem na sve meštane Zlatibora, na ljude, potrebni su nam ovde oni koji dobro poznaju teren - rekla je ona i dodala:

- Ne znamo dobro ovaj teren. Ljudi nas zovu, imamo razne dojave. Svašta nam pričaju, svašta nam šalju. Zato nam trebaju ljudi da nas malo bolje usmere i da nam pomognu. Već je mnogo vremena prošlo, vreme je ovde najvažniji faktor - rekla je.

Ljiljana je rekla da su dobili poziv da je viđena na putu ka Crnoj Gori, te da oni nisu gubili vreme i odmah se zaputili, ali nažalost policija ništa nije pronašla.

- Dobili smo dojavu da se nalazi raj magistralnog puta Zlatibor – Nova Varoš, prema Crnoj Gori. Otišli smo tamo i našli tragove u snegu po kojima se vidi da je više ljudi tuda prošlo. Obavestili smo policiju i ona je sa patrolom otišla na mesto, međutim, nisu našli ništa - rekla je ona.

Telefon pronađen u cevima za vodovod

Dodala je da je telefon njene majke pronađen u cevima za vodovod preko puta NIS pumpe na izlazu iz Zlatibora.

- Pronašao ga je radnik koji ga je uključio i na osnovu toga policija ga je odmah locirala. Pored telefona, nalazila se i šoljica u kojoj je bilo i malo čaja. Ne zna se da li je to neki radnik ostavio. Pored toga, postavljene su i neke palete, sumnja se da je tu neko i spavao. Ima hiljadu verzija, ali hiljadu verzija priče - objasnila je ona.

Ljiljana traži majku Jovanu Marjanović pic.twitter.com/twrWoTz7um — Pluton (@Pluton45873221) December 26, 2021

Prema rečima partnera njene majke, Jovane Marjanović, ona je poslednji put izašla iz apartmana u 20 časova, nakon čega je on odmah krenuo za njom, ali nije uspeo da je vidi.

Njen partner ju je poslednji video

- Majka je izašla 22. decembra po priči njenog partnera sa kojim je trenutno u vezi. Taj čovek je poslednji put video nju u tom apartmanu i kako je on rekao ona je u 20 časova izašla iz apartmana uz reči da ide malo da prošeta. Mi smo bili do apartmana i do te ulice. Nije izvodljivo on nije uspeo da je vidi, kada je kako je po njegovoj priči izašao posle 2,3 minuta za njom. To je apsolutno neizvodljivo. Mnogo toga ima, ne smem sve ni da govorim zbog same policijske istrage. Njen partner je poslednja osoba sa kojom je ona bila u kontaktu i na osnovu onoga što je on pričao da je nosila, mi smo objavili fotografiju - objašnjava Ljiljana.

Ona je navela da se poslednji put čula sa svojom majkom na dan nestanka oko 13.45 i da tada ništa nije bilo sumnjivo. Objašnjava da se Jovana čula i sa starijom ćerkom Brankicom i da posle njihovog razgovora nemaju nikakvu informaciju.

- Ja sam se sa majkom čula poslednji put tog dana u 15 do 2 popodne, imale smo najnormalniji razgovor, pričale smo o tome da li da kupim jaknu za skijanje ili ne, običan majka i ćerka razgovor. Zvučala je sasvim normalno i dobro raspoloženo. Nakon toga se u 15 do 6 popodne čula sa mojom staraijom sestrom, Brankicom, sa kojom je pričala nekih desetak minuta, takođe o nekim nevažnim stvarima. Nakon toga je taj čovek ušao u sobu i ona je sestri rekla: "Evo ga, moram da prekidam". Tako su one završile razgovor, nakon toga, mi nemamo nikakvu informaciju. Mi smo poznavali tog čoveka.

Ljiljana se zahvalila policiji, ali i velikom broju građana koji želi da im pomogne.

- Policija u zadnjih 24 časa maksimalno angažovala. Beskrajno im na tome hvala. Imamo odličnu komunikaciju. Javio nam je veliki broj građana koji su spremni da pomognu, da sami u sopstevnoj režiji probamo nešto da pronađemo, kao što smo obilazili napuštene kuće, šupe, ostave, štale, brvnare.

Poruka za Jovanu: Volimo te, ne znamo kako ćemo da preživimo ako te izgubimo

- Samo bih da kažem, jer se najiskrenije nadam da je živa i da se negde osamila i da nekim slučajem ovo može da vidi, želim da joj kažem da će sve biti u redu.

- Mama biće sve dobro, biće sve u redu, sve ćemo da sredimo, nemoj da brineš molim te, samo nam se javi,samo nam se javi da si živa i da si dobro. Apsolutno ništa više nije važno. Volimo te, ne znamo kako ćemo da preživimo ako te izgubimo - izustila je Ljiljana i zamolila da svako ko ima neku informaciju o nestaloj Jovani pozove na broj 0605576764.

(Kurir.rs)

BONUS VIDEO:

01:47 Ćerka Jovane nestale na Zlatiboru moli za pomoć