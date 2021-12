POSLEDNJE UPOZORENJE RHMZ: Danas se pazite, za doček Nove godine OBRT!

Poslednje upozorenje RHMZ glasi - Srbiji preti ledena kiša, povećani rizik u dva dela zemlje.

U Srbiji će danas biti oblačno s kišom, na visokim planinama sa snegom.

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da se u toku prepodneva u brdsko-planinskom području istočne Srbije i na Pešterskoj visoravni očekuje kiša koja će se lediti na tlu.

Kako je najavljeno, naredna dva sata biće oblačno, mestimično kišom slabog do umerenog intenziteta, a u brdsko - planinskim krajevima Timočke Krajine i na Pešterskoj visoravni kiša će se ponegde lediti na tlu.

U jugoistočnim krajevima mestimično sa maglom, koja će smanjivati vidljivost lokalno i na manje od 100 m, dok u Beogradu naredna dva sata povremeno preti kiša.

Apel "Puteva Srbije"

JP "Putevi Srbije" apeluje da učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Ekipe putara su na terenu i spremne su da reaguju po potrebi.

Vozačima savetuju da koriste zimske pneumatike, poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu.

Prognoza za danas

U Srbiji će danas biti oblačno s kišom, na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Po podne na severozapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima zemlje doći će do prestanka padavina. Vetar slab promenljiv, na jugu Banata i u donjem Podunavlju pre podne umeren, istočni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 0 do 3 C, najviša dnevna od 4 do 7 C.

U Beogradu će biti oblačno s kišom, a uveče se očekuje prestanak padavina. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura oko 3 C, najvisa oko 5 C.

Prognoza za 7 dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u četvrtak će biti oblačno i maglovito, po podne i uveče u Vojvodini ponegde slaba kiša, a u brdsko-planinskim predelima delimično razvedravanje.

U petak se očekuje pretežno oblačno i malo toplije, pre podne još ponegde sa slabom kišom, uglavnom na severu. Zatim suvo, uz delimično razvedravanje i sa dnevnim temperaturama iznad proseka.

Od ponedeljka nova prolazna naoblačenja s kišom, na planinama sa snegom, a temperatura će biti u manjem padu.

(Kurir.rs/Alo)