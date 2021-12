DR KON ZA KURIR: Nismo bili jednoglasni kao što kaže dr Darija! Bila je RASPRAVA, tražimo propusnice 24 h i da nema dočeka!

Epidemiolog dr Predrag Kon demantuje ministarku za rad dr Dariju Kisić Tepavčević tvrdeći da nije tačno su članovi kriznog štaba zajednički na jučerašnjoj sednici odlučili da se ne pooštravaju mere i da sve ostane kako jeste. On navodi da je oko mera bila čitava rasprava i da je medicinski deo kriznog štaba tražio pooštravanje mera, a nikako nije bio za to da sve ostane po starom!

- Jednostavno nije tačno da smo bili jednoglasni! Medicinski deo bio je pri svojim stavovima izrečenim i pre sednice kriznog štaba. Tražili smo najnužniji minimum - da 24 sata važe kovid propusnice za sve osim za esncijalne potrebe vezane za hranu, lekove i gorivo. A nismo podržali ni održavanje javnih skupova sa koncertima za doček Nove godine na trgovima širom zemlje. I mimo toga, ostale su sve iste mere - kaže za Kurir dr Kon.

Na pitanje šta je medicinskom delu kriznog štaba odgovoreno, zašto mere neće da menjaju, dr Kon kaže: - To je čitava rasprava i ko je šta od pojedince govorio ne mogu da citiram. Nakon što su se svi izjasnili šta jeste, a šta nije moguće sprovesti, na kraju sam ja izneo naš predlog. Bilo je tu nekih vrsta razvodnjavanja naših zahteva. Ključni argument političkog dela kriznog štaba bio je da to nije realno i da ne može da se sprovede. A imamo pretnju koja nailazi, jasno vidimo da će se desiti nagli porast broja zaraženih u zemlji. Desio bi se i bez obzira na doček Nove godine, ali bi to išlo sporije, što je jak bitno reći. - naglašava Kon.

Dodaje da je na sednici izneta informacija da se kovid propusnice sasvim dobro poštuju:

- Podneti su i inspekcijski izveštaji, to su na hiljade i hiljade izvršenih inspekcija i milioni naplaćenih kazni. Nema dileme da su kovid propusnice dobro rešenje, ali moraju da važe 24 sata.

Dr Kon apeluje na ljude da ne idu na velike skupove u pretećoj situaciji, pogotovu oni koji nisu vakcinisani.

- To je stvarno nešto što mora da se naglasi. Ako se i već nalaze na takvim mestima treba da koriste maske jer tu ne može da se drži distanca, što je i u okviru mera koje su trenutno aktuelne - navodi dr Kon.

Na našu konstataciju da apele i molbe odavno niko ne sluša, dr Kon kaže:

- Znam, ali to je jednostavno mora da se ponovi. Preduzeću sve što je u mojoj moći da da se što pre ponovo sastane krizni štab i da donese te ozbiljnije mere koje će smanjiti mogućnost transmisije. Međutim, u ovoj situaciji koja je trenutno, sa starim merama, neophodno je i dalje govoriti ljudima šta je korisno i potrebno da se čuvaju jer, nažalost, ovaj omikron ne pokazuje ništa lepo. Osim što će možda izazivati blaža obolenja. Ali brzina prenošenja je zaista toliko jasna, nedvosmisleno se vidi da je mnogo veća, da će mnogi da se iznenade tom brzinom - naglašava dr Kon.

