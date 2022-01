POZNATI METEOROLOG OBJAVIO DETALJNU VREMENSKU PROGNOZU ZA PRVU POLOVINU JANUARA: Najavio i pravo zimsko vreme, a evo i kada

Meteorog Marko Čubilo je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje do 10. januara.

foto: Rina.rs, Privatna Arhiva

- Početak 2022. donosi sve samo ne zimski ugođaj. Temperature su ekstremno visoke i kreću se od +10 do +17, a ponegde na suncu dostižu i oko +20 stepeni Celzijusa! To su vrednosti koje su tipične za kraj aprila ili čak početak maja. Ovako toplo veme uslovljeno je jakom ciklonalnom aktivnošću koja zahvata severozapadne predele Evrope u čijoj se prednjoj (toploj) strani ka velikom delu Evrope preemšta vazduh, subtropskog, porekla - napisao je Čubrilo i dodao:

- Ovako toplo vreme će potrajati još nekoliko dana gde će samo noćni minimumi koliko-toliko biti u skladu sa kalendarom, dok će dnevni maksimumi biti prolećni.

On navodi i da se u četvrtak računa na premeštanje hladnog fronta koji će doneti naoblačenje, okretanje vetra na severozapadni smer i zahlađenje koje temperaturu vraća u okvire proseka.

- Padavine će verovatno biti frontalne i prolazne, u nizijama će biti uglavnom kiše, a pred kraj padavina je na kratko moguć prolazan sneg, sok se u predelima preko 700 mnv očekuje od dva do osam centimetara snega. U četvrtak dnevni maksimum od +1 do +8, što je značajno zahlađenje, ali samo u poređenju sa ekstrmno visokim temperaturama koje se očekuju ovih dana - najavljuje meteorolog.

Prema njegovim rečima ukoliko se sinoptika bude ovako razvijala predeli preko 700 metara nadmorske visine imaju lepe šanse da Božić dočekaju u zimskom ambijentu bez obzira na ove visoke temperature koje vladaju ovih dana.

- Posle 7. januara se računa na period umereno hladnog vremena uz moguće povremene padavine, jutarnje mrazeve i dnevne maksimume od +1 do +6 stepeni Celzijusa. Oko 10. pa prema sredini meseca modeli trenutno imaju signal za moguće građenje anticiklona u širem prostoru od zapadne Rusije, preko Skandinavije do Velike Britanije čime bi se po istočnoj perifeirji tog anticiklona pokrenuo hladan vazduh,a Sredozemlje bi moglo reagovati ciklogenezom. To bi bio zaokret ka pravom zimskom vremenu, ali obzirom da je to dalek period ovo je tek signal koji treba pratiti. Narednih dana pravo januarsko proleće, a od srede uveče stiže promena i vraćanje normalnih temperaturnih odlika.

Kurir.rs