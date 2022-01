ZBOG TROMBOVA OSTAJU TRAJNE POSLEDICE! Profesor otkriva u kojoj su vezi tromboza i korona: SRCE JE U VELIKOJ OPASNOSTI

Tromb je višestruko opasan i čini se da su najčešći uzroci srmti nakon kovida moždani i srčani udari izazvani trombozom.

Profesor dr. Miljko Ristić, kardio hirurg i pomoćnik direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, za Kurir televiziju je otkrio kakve veze imaju tromboza i korona.

- Velika su iskustva postignuta za ovih dve do tri godine koliko traje pandemija. Tu su stvari jasne pre svega preko obdukcionih nalaza koji su sigurno vršeni. Jedni od prvih instituta u Evropi koji je radio obdukcije, to je rađeno u Hamburgu još 2020. godine znači pre skoro dve godine. Gde je nemački profesor patologije Klaus završio 235 obdukcija kovid pacijenata i došao do rezultata da su svi ti pacijenti koji su lantarno završili imali su tromboze u većoj ili manjoj meri u krvnim sudovima. Tromboza u krvnim sudovima pluća su naročito opasna. Sve dok se u mišićima pacijenti obično žale na slabost malaksalost i ne mogu da hodaju, mada se ljudi oporave. Ali tromboze u krvnim sudovima pluća i srca su obično fatalne - rekao je dr. Ristić.

Profesor dr. Ristić otkrio nam je na koji način lekari dolaze do informacije da li imamo trombozu ili ne.

- Dijagnostika je veoma jednostavna. Pacijent dolazi u kliniku i uzima se krvna slika i radi se labarotijska analiza iz krvi. Jedan nalaz koji se zove D-dimer sa kojim su građani već upoznati, a to je neka tromboza. Mada kada i vidimo da se tu nalazi neka tromboza mi ne možemo znati gde se ona nalazi. Na osnovu kliničke slike mi lekari ustanovljavamo gde je ta tromboza lokalizovana - otkrio je dr. Ristić

Dr. Ristić je pojasnio koji je zapravo cilj Klausovih obdukcija.

- Taj profesor Klaus je rekao da je radio obdukcije na hiljade pacijenata koje su precizne. Na taj način je hteo da potvrdi da ove obdukcije kod pacijenata koje je radio bile su veoma konkretne. Ono što je dokazao je da ni jedan pacijent nije bio potpuno zdrav. A to znači da ovih 235 pacijenata na kojima je vršena obdukcija i pre nego što su zahvaćeni kovidom imali su neku infekciju ne bilo srca ili pluća, imali su je - rekao je profesor dr. Miljko Ristić.

Profesor je otkrio i kako se srce ponaša nakon preležanog kovida, kakve nas i tu opasnosti vrebaju i da li bi trebalo na nekoliko meseci ili godinu dana raditi kontrolne preglede.

- Srce je tu stvarno ugroženo i moguće je da ostanu trajne posledice srčanog oštećenja nakon korona virusa. Trebate biti izuzetno oprezni i stalno obraćati pažnju na srčanu funkciju, ako se pojave simptomi slabosti, temperature javite se u kovid ambulantu i obavite kardiološke preglede - istakao je profesor.

