KO ĆE DA NAS LEČI I PREVOZI? Stručnjaci upozoravaju na dramu u naredne 2 nedelje REDOVI ISPRED KOVID AMBULANTI VEĆ KILOMETARSKI

Tokom naredne dve nedelje zbog pogoršanja epidemijske situacije možemo očekivati i 20.000 zaraženih svakog dana, upozorava zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu prof. dr Radmilo Janković!

Ušli smo u peti talas epidemije i sada idemo ka njegovom vrhu. Redovi ispred kovid ambulanti su kilometarski, omikron se brzo širi, a vakcinacija je ponovo stala. Stručnjaci apeluju na građane da se vakcinišu svi koji to nisu učinili do sada, uključujući i buster dozu, jer drugog leka, kako kažu, nema.

Janković napominje da je nemoguće zaustaviti širenje omikron soja i da nam zbog toga tek sledi novi i jači udar virusa.

- Podaci zabeleženi poslednjih dana govore da idemo ka novom vrhu petog talasa, a ubrzanje je dao omikron. Brojke će u narednom periodu sigurno biti oko 10.000, a možda čak i 20.000 zaraženih u jednom danu. Biće komplikovano i veoma dramatično u naredne dve nedelje! Očekuje nas težak period. Iako bolest kraće traje, sasvim očekivan je i veliki pritisak na kovid ambulante, kao i redovi za testiranje. Strepim da vidim kako će se bolest proširiti ka starijima - ističe Janković.

Dodaje da trenutno stagnira broj primljenih ljudi u bolnicama.

- Taj broj će krenuti da raste. Kod nas su još delta pacijenti. Nije lako, ali ne preostaje nam ništa drugo nego da slušamo struku, poštujemo mere i vakcinišemo se. Da se nadamo da će ovo biti poslednji čin s koronom - rekao je Janković.

Da je pred nama novi udar korone i da je zato neophodno da se ubrza vakcinacija, koja je ovih dana bukvalno stala, smatra i komandant Vojne bolnice Karaburma dr Ivo Udovičić.

Janković: Neće imati ko da radi, svi će biti na bolovanju

Prema rečima Jankovića preti nam društveni kolaps.

- Zapadne zemlje su došle do saznanja da omikron dovodi do kraće inkubacije. Nakon dva-tri dana javljaju se prvi simptomi, bolest kraće traje, a to su pravci u kojima treba da idemo da bismo izbegli društveni kolaps koji sledi. Tu mislim na mnogo veći socijalni pritisak i društveni nego što će biti zdravstveni. Zato treba da se ugledamo na neke akcije koje su preduzele zemlje u Zapadnoj Evropi. Ako ostanemo u karantinu od 14 dana, sa zvaničnim uputstvom da članovi porodice koji su nevakcinisani idu u izolaciju, imaćemo ogroman broj ljudi na bolovanju i van radnih mesta i taj pritisak će biti dominantan - rekao je Janković.