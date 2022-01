SUTRA OČEKUJEM 16.000 ZARAŽENIH: Najnovija prognoza profesora Kočovića, pik 5. talasa stiže brže nego što smo se nadali

BEOGRAD - Pik petog talasa stiže brže nego što smo se nadali, već sutra. Broj zaraženih korona virusom sutra će moguće dostići i cifru od 16.000, kako tvrdi profesor informatike Petar Kočović.

Prema prethodnim njegovim najavama, pik je mogao biti 24, 25. u mesecu. Međutim, u današnjem razgovoru za Telegraf objasnio je da se pik pomerio, te da se očekuje ove nedelje. Kako je rekao, to će najverovatnije biti sutra.

- Ja ne očekujem da to bude nešto preterano alarmantno. Kao što doktor Šekler kaže blizu 30.000. Ma, ni blizu, ali hajde da sačekamo - pozvao je.

Njegove prognoze su upola manje.

- Procenjujem da će sutra biti između 15.000 i 16.000, ali videćemo - kazao nam je, dodajući da je tempo "jak", ali da je broj dana mali, te da će se sa današnjim i sutrašnjim brojkama preciznije znati o trajanju ovog pika i talasa.

Prema sadašnjim procenama, kaže Kočović, brojke bi oko 10. februara mogle pasti na nivo od oko 25. decembra 2021.

- Tada je bilo oko hiljadu zaraženih, a datum je bitan i zato što je tada broj zaraženih krenuo da raste - kazao je.

U vezi sa optimističnim prognozama da dolazi kraj epidemiji rekao je da mu se to ne čini realno, ali da je skoro siguran da će se broj zaraženih smanjiti.

- Ovo jeste nagao skok zaraženih, ali bi morao da traje cele godine u takvom tempu, a neće. To će opet da leluja. Pašće dole, pa će da se podigne, pa na osnovu toga što će mnogi da se zaraze plus ovi koji će da se vakcinišu i za Srbiju i za ostatak sveta... Ne verujem da će baš to da se desi, da nestane. Ali da će da se smanji, to je gotovo sigurno. To brojke govore - rekao je.

Prema poslednjim podacima za nedelju 16. januar, u Srbiji je zabeleženo 11.248 zaraženih osoba. Prema zvaničnim podacima, do sada je testirano više od ukupnog broja građana - 7.634.520.

Kurir.rs/Telegraf