SRPSKI METEOROLOG OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU DO KRAJA MESECA: Najavio MINUS pa TOPLIJE VREME, a evo šta nas čeka u FEBRUARU

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu objavio najnoviju vremensku prognozu za naredni period.

- U toku dana ka nama će se sa severozapada približavati hladan front ciklona nad Finskom, koji će kasno posle podne prvo zahvatiti severozapadne i sevene predele Srbije i Hrvatske, da bi se u toku noći premestio preko većeg dela regiona.

Kako su ovakvi frontalni poremećaji siromašni vlagom, a sinoptika je takva da glavnina hladnoće odlazi istočnije od nas i nema sekudarne ciklogeneze u našoj blizini padavine će uglavnom biti slabe, posebno u nizijskom delu regiona gde će se oblačni sistem vezan za front brzo premeštati.

Više padavina u taku noći i sutra pre podne treba očekivati nad brdsko-planiskim predelima BiH, Srbije i Crne Gore gde će konfiguracija terena malo usporiti i dodatno pojačati padavine - napisao je Čubrilo i dodao:

- Iznad 700mnv se uglavnom očekuje sneg ili kiša koja će brzo preći u sneg te se u tim predelima, posebno preko 800mnv očekuje dva do četiri sata jačih snežnih padavina uz 8-13cm novog snega i prolaznu snežnu vejavicu. U nizijama uglavnom kiša, a samo ponegde pred sam kraj padavina kratkotrajan sneg, ali bez formiranja snežnog pokrivača.

Dnevni maksimum do +3 na krajnjem severu do oko +8 ponegde nad fenskim predelima severoistoka BiH i jugozapada Srbije. Iza fronta jače zahlađenje. Vetar zapadni i jugozapadni, u zoni fronta u skretanju na prolazno jak severni i severozapadni, a duž Jadrana od sutra bura.

Meteorlog je najavljuje da će kod nas u petak biti promenljivo oblačno, vetrovito i hladno, ponegde uz nalate snega, pre podne uglavnom na jugu i jugoistoku, a posle podne i nad središnjim predelima.

- Dnevni maksimum od 0 do +4 ali uz jak severozapadni vetar subjektivan osećaj hladnoće će biti izražen. Za vikend i početkom sledeće nedelje još malo hladnije, u subotu su nove snežne padavine moguće nad središnjim i istočnim predelima Hrvatske, Vojvodinom, zapadnom i središnom Srbijom, a kasnije i nad istokom i središnjim delom BiH dok bi u nedelju snega povreneno moglo biti nad zapadom Hrvatske i BiH. Od tih snežnih padavina je moguće mestimično formiranje manjeg snežnog pokrivača i u nizijama, ali nema ni govora o bilo kakvom većem snegu. Za vikend jutarnji minimumi od -10 do -3,a maksimumi od -2 do +2 stepena Celzijusa.

On navodi i da će početkom sledeće nedelje jutra biti još hladnija uz minimume od -13 do -6, na planinama i do oko -17 stepeni Celzijusa podnegde, dok će dnevni maksimum uglavnom biti od -4 do +1 stepen Celzijusa.

- Oko 26. modeli počinju davati signal za izmenu sinoptike koja će kao i dosadašnjem delu zime prekinuti ovaj hladn nalet. Simulira se jačanje uticaja Atlantika, dok će se jezgro anticiklona izmestiti nad Francusku. Time bi se nad nama hladno severno i severozapadno strujanje zamenilo toplijim zapadnim te bi već oko 28. januara moglo biti relativno toplo uz slabije jutarnje mrazeve.

Neko prolazno pogoršanje, bez jačeg zahlađenja je moguće oko 29, ali trenutno srednjeročni prognostički modeli za kraj ovog i početak narednog meseca daju signal za jako zonalno strujanje uz dominaciju anticiklona nad nama koji bi nam doneo suvo i relativno toplo vreme - napisao je Čubrilo i dodao:

- Kako sam i najavio u dugoročnoj prognozi februar bi lako mogao doneti rani kraj zime i dolazak ranog prolea, ali postoji i određena verovatnoća, koju trenutno podržavaju dugoročni prognostički sistemi (pre svega dugoročni ECMWF (EPS) i CFSV2 gde bi gradanjem anticiklona nad prostorom Skandinavije i zapdne Rusije ka našem delu Evrope veći deo februara strujao hladan vazduh sa severoistoka.

Za sada ta opcija nije nemoguća, ali uz ovako snažne zapadne vetrove biće teško da se taj anticiklon formira i održi. Od sutra pa do oko sredine sledeće nedelje hladno i vetrovito uz povremen sneg, ali se obilnije padavine i prava zima u nizijama ne očekuju. Posle 27. moguće otopljenje.

