JAVAŠLUK! Direktorka škole u kojoj se đaci sad mrznu ranije sinu slavila punoletstvo u učionicama, TETKICE KONOBARISALE (FOTO)

Grupa roditelja učenika koji idu u OŠ "Đura Jakšić" u Perlezu za Kurir je prošle nedelje ispričala da im se deca smrzavaju na nastavi, da zbog slabog grejanja u učionici sede u jaknama i često nemaju fizičko jer je sala hladna.

Jedna mama S. S. ispričala nam je i da je direktorka škole njenoj ćerki, kad se požalila na to da joj je u školi hladno, prislonila ruku na prethodno ugrejan, vreo radijator i držala je dok dete ruka nije počela da peče.

Nakon našeg pisanja obratilo nam se još roditelja, pa smo tako došli u posed fotografija iz 2011. godine, kada je direktorka škole Mirjana Sekulić u školi slavila svom sinu punoletstvo, dok su tetkice iz škole morale da konobarišu!

- Jedan deo proslave odvijao se u trpezariji gde deca inače užinaju, a drugi deo u učionici. U trpezariji su bili stariji, a omladina u učionici. U hodniku škole bila je trpeza sa tortom, a služile su na slavlju tetkice koje su bile zaposlene u školi. One su naterane da budu konobarice - ispričao nam je jedan ogorčeni roditelj (ime i prezime poznati redakciji), koji je sada veoma ljut na javašluk s grejanjem, navodeći da je direktorka odranije poznata po svojim bahanalijama.

Fotografije iz škole zaista svedoče svemu navedenom - na stolovima se vidi i alkoholno piće, kao i hrana, torte s vatrometom, ljudi koji igraju kolo, baloni - i sve to u školskom objektu!

Direktorka Mirjana Sekulić u svemu tome ne vidi ništa sporno. - Imala sam prijave povodom tog rođendana. Prijavljivali su me i privrednom kriminalu pet puta, prosvetnoj inspekciji. U to vreme je škola izdavana svima, bez finansijske nadoknade, pa nema zloupotrebe. Sve je bilo po zakonu, imala sam dozvolu za to. Hol je davan svim radnicima, i za daće i za rođendane, sve dok nisu lovci napravili salu. Dakle, svi koji su imali neku manifestaciju - KUD, Udruženje žena, pa i privatno ljudi su koristili školu, davano je kome treba - rekla je ona za Kurir.

Inače, Sekulićeva je do te godine bila nastavnica, da bi u februaru 2011. postala v. d. direktora, a u aprilu već pravila slavlje sinu u prostorijama škole.

S pitanjem da li je ovakvo ponašanje dopustivo i da li su sa ovim slučajem upoznati, kao i to da li će poslati inspekciju povodom prijava da u školi nema grejanja, obratili smo se Ministarstvu prosvete i Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine.

Iz Ministarstva prosvete za Kurir kažu da se prostor škole koristi u svrhu obrazovanja i vaspitanja i aktivnosti vezane za vaspitanje i obrazovanje. Izuzetno, prostor škole, poput fiskulturnih sala, može biti iznajmljen trećim licima u vreme kada se ne odvija nastavni proces, za treninge sportskih klubova i rekreaciju na primer, i isključivo uz saglasnost Republičke direkcije za imovinu.

Iz pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine za Kurir navode da je u toku zajednički nadzor OŠ "Đura Jakšić" u Perlezu, kojem prisustvuju pokrajinski prosvetni inspektori i prosvetni inspektor grada Zrenjanina.

Ministarstvo prosvete Inspekcija će reagovati Nakon što je Kurir objavio da je direktorka škole Mirjana Sekulić jednoj učenici prislonila dlan na vreo radijator sve dok to nije počelo da je peče, i to samo zato što se dete požalilo roditeljima da je promrzlo na nastavi, Ministarstvo prosvete donelo je odluku da će taj incident dodatno da ispita. U pisanom saopštenju rečeno nam je sledeće: - Pokrajinska prosvetna inspekcija će izvršiti nadzor nad radom škole, s fokusom na postupak direktorke prema učenici - naveli su oni za Kurir.

Suzana Trajković