CVOKOTAĆEMO JOŠ DO KRAJA ZIME! Direktor RHMZ otkriva kakvo nas vreme očekuje u februaru i da li će nam Baba Marta POKAZATI ZUBE

Još jedan ledeni dan je pred nama, živa u termometru je opet daleko ispod nule, ali već od sutra kreće blagi porast temperatura, navodi direktor RHMZ-a Jugoslav Nikolić i ističe da ne postoji rizik za ekstremno hladne talase i ekstremno velike količine padavine.

Nikolić je naglasio da zima neće biti ekstremna, ni u pogledu niskih temperatura, ni u pogledu padavina. Krajem dana i u toku noći stiže naoblačenje sa severa koje će usloviti sasvim slabe padavine sa novim snegom debljine od jednog do tri centimetra.

Prema rečima direktora RHMZ-a od sutra pa do kraja meseca kreće blagi porast temperature.

- Sutra će biti pretežno oblačno sa uslovima za padavine u jugoistočnoj Srbiji i na Homolju. Dnevne temperature biće od minus 2 do 3 stepena, a u Beogradu oko 3 stepena Celzijusa. Od četvrtka se očekuje dalji porast dnevnih temperatura koje bi bile od 3 do 8 stepeni. Krajem nedelje prognozira se slaba kiša koja bi pojačala otapanje preostalog snežnog pokrivača - rekao je Nikolić.

Nove snežne padavine očekuju se početkom naredne nedelje kada bi u brdsko-planinskim krajevima moglo pasti od 10 do 20 mm snega i kada bi bilo uslova za manji snežni pokravač u nižim delovima.

Prva dekada februara sa mraznim danima

U prvoj dekadi februara imaćemo prema njegovim rečima mrazne dane kad će minimalne temperature biti ispod nula stepeni, ali neće biti ledenih dana. Maksimalne dnevne temperature biće oko 5 stepeni.

U februaru se, kako kaže, očekuje da prosečne temperature budu od 4 do 6 stepeni u nižim predelima, a od minus 2 do plus dva u višim planinskim.

- To su temperature koje su za oko jedan do dva stepena više od ustaljenog višegodišnjeg proseka. Očekujemo februar sa nešto višim prosekom, ali sa deficitom padavina - rekao je Nikolić.

Prema njegovim rečima, količine padavina koje se očekuju biće od 25 do 40 mm u nižim i 60 mm u višim predelima, što je, kako kaže, ispod proseka za ovo doba godine.

Očekuje se da mart bude topliji od proseka

Nikolić očekuje da mart bude topliji od proseka i navodi da ne postoji rizik za ekstremno hladne talase i ekstremne velike količine padavine.

- Imaćemo nešto topliji mart i količine padavine u okviru proseka. Ukupno uzevši zima će se uklopiti u neki prosek. Primerenija je klimatskim uslovima za ovo doba godine. Kada sve saberemo i oduzmemo, očekujemo da će prosečne zimske temperature iznositi od nula do 4 stepena u nižim predelima i od minus 4 do minus dva u višim planinskim predelima - rekao je direktor RHMZ-a.

Ova godina je, ističe, primerenija našim klimatskim uslovima, a navodi da ne očekuje ekstremne uslove.

- Srednja godišnja temperatura u Beogradu u poslednjih 130 godina, dakle od 1888. godine, porasla je za 1,6 stepeni, što je dovoljan uslov da se koncentracija vlage u atmosferi poveća za 10 procenata, a onda je to znači da su povoljni uslovi za stvaranje kumolonimbusnih oblaka i olujno-gradonosnih situacija - rekao je Nikolić.

Kad gledamo dugoročnu prognozu možemo da kažemo da nema rizika za ekstremne uslove za hladne talase i padavine, naveo je Nikolić.

- Imaćemo prosečne ili iznad prosečne temperature, ali ne očekujemo ekstreme - rekao je direktor RHMZ-a.

(Kurir.rs/RTS)