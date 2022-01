SRBENDA DO KOSKE! Provozao se kroz grad, SVI SU MU GLEDALI U TABLICE! Ovo se tiče KOSOVA i svakog patriotu DIRA U SRCE! (FOTO)

Kosovo je Srbija - mantra je svakog patriote koji samoproglašenu državu i dalje smatra svojom.

Neki to baš posebno vole da ističu, a jedan naš sugrađanin je baš objasnio.

Naime, mladić iz Beograda je ispod registarskog broja, u ramu na kom obično stoji ime ime firme koja je vozilo registrovala, ovom momku piše:

- Kosovo je Srbija!

foto: Facebook

Kada je objavio ovo na internetu, dodao je u opisu fotografije sledeće:

- Nek' nemamo ništa, do jedno zrno soli. Al' nek sve bude njime osoljeno. I kad nam sve odnesu vode i vatre. To jedno zrno, neka nam bude sve - napisao je on.

Kurir.rs / S. T.