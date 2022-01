ĐOKOVIĆ JE TENISKI SUPERSTAR, ALI I PATRIOTA I ANTIVAKSER! Hajka zapadnih medija na Novaka NE PRESTAJE!

Naime, srpski teniser opisan je svakakvim epitetima, u želji da se od njega u celokupnoj priči oko Australijan opena napravi krivac.

Uprkos tome što je dobio legalno medicinsko izuzeće, koje je potvrđeno od australijskih medicinskih službi koje sarađuju sa turnirom, svetski mediji ne nameravaju da prestanu sa napadima na najboljeg tenisera ikada.

- Za antivaksere i kovid-skeptike, Đoković je postao heroj koji se ne pokorava sistemu, ili kako je njegov otac Srđan to opisao u saopštenju pred srpskim medijima, čim je njegovom sinu zabranjen ulaz u Australiju: ‘On je Spartak novog doba‘, citira poznati evropski medij "Euronjuz" koji je objavio tekst pod naslovom "Novak Đoković - teniski superstar, ali i ANTIVAKSER I NACIONALISTA!"

foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock

Iz pomenutog medija pozivaju se i na reči rumunskog političkog komentatora Sorina Kuceraja, koji je istakao da je Novak u isto vreme "Džekil i Hajd, ili Novak i Novaks".

- Psihološki mu je to potrebno jer odlično igra kada je publika protiv njega i potreban mu je Novaks da bi nastavio da pobeđuje i bori se za trofeje na turnirima. Ne vole ga kao Roždera i Rafu, niti je voljen među zapadnom publikom. Međutim, druga strana priče je da su njegovi stavovi opasni, u smislu da je očito i srpski nacionalista - rekao je Kuceraj.

Nisu se libili iz "Euronjuza" da Novaka povežu sa političarima kao što su Milorad Dodik i Milan Jolović, svesno isključujući činjenicu da je srpski teniser među njima viđen na svadbi Nemanje Majdova.

foto: ITV Screenshot, Beta Srđan Stevanović

Svoje mišljenje istakao je i Aleksandar Hemon, bosansko-američki pisac.

- Sećam se da je pred ratove devedesetih Nikola Tesla postao nacionalistički heroj, iako Tesla nije bio zainteresovan za bilo šta od toga za svog života. Onda su tu bile fantazije o tajnim oružjima i ljudima koji su pričali kako Srbija ima lasere kojima bi porazila NATO avione, da je Tesla to ostavio u nasleđe svojoj zemlji. Sećam se da sam to čitao u uglednim medijima i mislio - ko bi zaboga poverovao u ovo? To je ludilo. A onda vidite da ima ljudi koji veruju - rekao je Hemon.

On je dodao da Novakov javni status daje vrednost besmislicama o kojima priča. Javna vrednost je isto tako i odgovornost, ali on tu odgovornost odbija.

Ta neka sebičnost ili fanatični individualizam je dobar na teniskom terenu kad ste najbolji igrač. Ali je štetna za javno dobro jer iz toga dobro ne proizilazi, samo ono lično. On pobeđuje ili gubi, a šta je sa nama ostalima - kazao je Hemon.

Kurir sport