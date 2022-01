NADAL SVE RADI ZA PARE, NEMA DUŠU! Bivši selektor Srbije ŽESTOKO UDARIO na Rafu: On je JADNIK ROBOT!

Bivši teniski selektor Bogdan Obradović žestoko je reagovao na izjavu Rafaela Nadala da je, najbolji teniser sveta, Novak Đoković sam kriv za ovo što mu se dešava u Australiji.

- Nadal radi za pare, on nema dušu, nema telo. Palma de Majorka, odakle je on, to su najveći Piroćanci na svetu, tvrdice da ne mogu da budu veće, za njih je jedan dolar milion dolara - rekao je besno Obradović u "Usijanju" na Kurir televiziji i dodao da bi Nadal sve uradio za novac.

- On će ako mu neko da taj novac, ima da uradi sve i da kaže sve ako mu neko da malo para. Oni su vampiri, oni misle samo na pare i ni na šta više - kaže Obradović.

foto: Kurir televizija

Bivši selektor je istakao i da se Nadal ponaša kao robot.

- Rafa Nadal ne sme dve reči da izgovori dok mu sponzori ne kažu. Ponaša se kao robot, ono nije živo biće, on je jadnik robot - naglasio je Obradović.

Kurir.rs