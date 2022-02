NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas pad broja novozaraženih, ali imamo više preminulih pacijenata

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testiran 31.407 građanin od kojih je 14.519 novozaraženo.

Preminuo je 61 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 151 obolelih.

Podsetimo, u Srbiji je dan ranije na korona virus testirano je 39.473 građana od kojih je 15.623 bilo novozaraženo. Preminulo je 59 pacijenata, dok je na respiratorima bilo 150 obolelih.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon posle dužeg vremena oglasio se i objasnio "matematiku" korone u Srbiji i pomenuo i najnoviji stelt omikron soj. Kazao je da nas čeka ublažavanje talasa ali da jedna stvar posebno zabrinjava.

"Mi jesmo u maksimumu ovog talasa i mogli bismo da kažemo da ćemo postupno iz njega izlaziti. Doživećemo ublažavanje u narednim nedeljama, ali se pojavio stelt omikron gde ne možemo da tvrdimo da nas neće uhvatiti i ne znamo njegov uticaj na epidemiološku situaciju", rekao je on na TV Pink.

"Moramo razumeti da je nagli skok brojki posle Nove godine bio u uzrastu od 20 do 50 godina, to su bile dve trećine zaraženih. A sada se to preliva na decu, mlađe od 18 godina, i one od 50 do 69 godina. U uzrastu preko 70 godina imamo manji uticaj, ali to je ona druga faza o kojoj je pričao moj kolega profesor Tiodorović. Sada obolevaju stariji i oni sa slabijim imunitetom koji pune bolnice. Nažalost, među njima ima i težih slučajeva sa komorbiditetima i nevakcinisanih koji doživljavaju teške forme bolesti i smrtne ishode", rekao je Kon.

Ove simptome kovida trudnice ne treba da ignorišu

Ana Mitrović Jovanović, načelnica Dnevne bolnice u klinici "Narodni front" rekla je gostujući u Beogradskoj hronici da u ovom trenutku na klinici imaju najviše zaraženih trudnica od početka pandemije.

Prema njenim rečima, bili su trenuci kada su imali više porođaja u kovid odeljenju nego na običnom odeljenju. Ginekolog ističe da broj obolelih trudnica prati i broj zaraženih u opštoj populaciji.

"Moramo da pošaljemo trudnicama pozitivnu energiju. Nema razloga za paniku, moraju se nositi maske, poštovati distanca i druge mere. Trudnice treba da pokušaju da izbegnu kontakt sa zaraženima", posavetovala ih je Ana Mitrović Jovanović.

Međutim, ona ipak ističe da su sada lakše kliničke slike kod trudnica nego prošlog proleća kada su se neke trudnoće završavale i sa kobnim posledicama.

(Kurir.rs)