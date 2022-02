NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Pada broj novozaraženih i preminulih pacijenata, više na respiratoru

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testiran 28. 372 građana od kojih je 12.736 novozaraženo.

Preminulo je 60 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 153 obolelih.

foto: Covid19.rs

Podsetimo, u Srbiji je dan ranije na korona virus testirano je 31.407 građana od kojih je 14.159 bilo novozaraženo. Preminulo je 61 pacijenat, dok je na respiratorima bilo 151 oboleli.

Nakon dužeg vremena oglasio se epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon i objasnio kakva nas situacija čeka u narednom periodu.

- Mi jesmo u maksimumu ovog talasa i mogli bismo da kažemo da ćemo postupno iz njega izlaziti. Doživećemo ublažavanje u narednim nedeljama, ali se pojavio stelt omikron gde ne možemo da tvrdimo da nas neće uhvatiti i ne znamo njegov uticaj na epidemiološku situaciju - rekao je Kon.

- Moramo razumeti da je nagli skok brojki posle Nove godine bio u uzrastu od 20 do 50 godina, to su bile dve trećine zaraženih. A sada se to preliva na decu, mlađe od 18 godina, i one od 50 do 69 godina. U uzrastu preko 70 godina imamo manji uticaj, ali to je ona druga faza o kojoj je pričao moj kolega profesor Tiodorović. Sada obolevaju stariji i oni sa slabijim imunitetom koji pune bolnice. Nažalost, među njima ima i težih slučajeva sa komorbiditetima i nevakcinisanih koji doživljavaju teške forme bolesti i smrtne ishode - objasnio je Kon.

Doktor Predrag Sazdanović rekao je da od korona virusa možemo svašta da očekujemo i najavio je da će uskoro biti doneta odluka o uvođenju četvrte doze vakcine protiv kovida.

- Ovaj virus je pokazao veliku sposobnost mutacija, od ovog virusa možemo svašta da očekujemo i ne verujem da je omikron kraj. Dok god se ne vakcinišemo, virus će imati prostor za mutaciju - naglasio je u razgovoru za RTS doktor Predrag Sazdanović.

