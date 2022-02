VELIKE PROMENE ZA STANOVNIKE NOVOG SADA, ALI I BEOGRADA: Vozači će se posebno OBRADOVATI, evo šta nam uskoro sledi

Fruškogorski koridor, projekat na koji se decenijama čekalo, simbolično je počeo da se gradi 1. maja 2021. godine, što je izuzetno velika i važna stvar za Srbiju i sve koji u njoj žive, a o kojoj se nedovoljno govori. Pored toga što će skratiti vožnju od Novog Sada do Beograda za celih 20 km i omogućiti da se od centra Novog Sada pre stigne do industrijske zone u Rumi nego do centra Futoga, doneće višestruku korist za sva naseljena mesta u njegovoj okolini, a uticaće i na zagađenje vazduha u Nacionalnom parku Fruška Gora.

Izgradnja Fruškogorskog koridora rasteretiće saobraćaj u gradskom jezgru Novog Sada, spojiti industrijske zone i bolje povezati Srem i Mačvu sa Banatom. Ta brza saobraćajnica od Novog Sada do Rume, dužine od 47,7 kilometara, spojiće auto-puteve ka Šidu i Subotici, dok će Fruška gora dobiti dva tunela u dužini od tri i po kilometra, što znači da će se zaštiti i ambijent Fruške gore jer preko Iriškog venca više neće ići teretna motorna vozila.

Osim brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma i tunela ispod Fruške gore, predviđena je još izgradnja mosta preko Dunava kojim će se kod Kovilja ovaj put povezati sa auto-putem Subotica-Beograd.

U pitanju je skup projekat čija je vrednost radova 606 miliona evra jer je u pitanju gradnja mostova i komplikovanih tunela, ali imajući u vidu značaj infrastrukturnog povezivanja i intenziviranja razvoja pokrajine, cena je mala jer ovo predstavlja jedan od ključnih uslova bržeg ekonomskog razvoja cele naše zemlje.

Ovaj putni pravac treba bi da omogući povezivanje Koridora 10 i Koridora 4 i stvaranje najkraće veze između Bosne i Rumunije. Izgradnjom Fruškogorskog koridora i projektom Ruma-Šabac-Loznica, koji se već realizuje, Vojvodina će se povezati sa zapadnim i severozapadnim delom zemlje, odnosno, biće bolje povezani važni regionalni centri kao što su Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica. Takođe, ovaj putni pravac predstavlja i posrednu vezu Srbije sa BiH, Hrvatskom i Rumunijom.

Osim velikog ekonomskog značaja, Fruškogorski koridor ima i vrlo veliku ekološku važnost, budući da će sa njegovom izgradnjom putnički, a posebno teretni saobraćaj, biti izmešten iz Nacionalnog Parka Fruška gora. Smanjenje negativnog uticaja saobraćaja na zaštićeno prirodno dobro od nemerljivog je značaja za čitavu zemlju budući da je Fruška gora sa svojih 16 jezera, 40 vodopada i nekim od najlepših predela biser prirode i cele Srbije. Ona je i srpska Sveta gora, sa 17 manastira, a idealan je i rehabilaticioni rezervat kao sušta suprotnost zagušljivosti grada na Dunavu, pa ne čudi što sa ponosom nosi epitet „pluća Vojvodine“. Bogata je šumama, naročito drvetom hrasta, bukve i lipe i na njoj raste preko 50 zaštićenih biljnih vrsta.

Izgradnjom jednog od najznačajnijih planiranih objekata na koridoru - tunela kroz Nacionalni park Fruška gora, postojeći državni put br. 21 gubi tranzitnu ulogu ali ostaje u primeni i dobija turistički značaj. Takođe, izgradnjom tunela smanjuje se dužina puta za oko 4,5 kilometara, poboljšavaju se bezbednosni elementi u saobraćaju i minimiziraju se nepovoljni uticaji na Nacionalni park Fruška gora u vidu zagađenja vazduha i smanjenja buke.