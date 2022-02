SVE KRCATO, CENE KAO ZA NOVU GODINU Zlatibor, Tara, Vrnjačka Banja ili Fruška gora: Planine i banje pune i za sretenjske praznike

Građani Srbije, već tradicionalno svake godine, za sretenjske praznike putuju na razne destinacije. Čak ih ni pandemija, koja hara već dve godine, u tome ne može sprečiti, alternativa uvek postoji. Iako mnoge evropske zemlje ukidaju mere, još uvek postoje razna ograničenja za putovanje, pa će mnogi praznike provesti u Srbiji.

Ljubitelji putovanja, koji imaju školarce, će umesto produženog vikenda imati celih devet dana za uživanje na planinama i banjama.

Zlatibor očekuje 40.000 gostiju

Po pitanju popunjenosti za predstojeće praznične dane, na Zlatiboru ništa novo - rasprodati! Očekuje se više od 40.000 gostiju.

foto: Zoran Šaponjić

Zlatiborski hotelijeri izašli su sa raznolikom ponudom sretnjskih aranžmana, a takav im je i cenovnik. Dan boravka po jednoj osobi na bazi polupansiona, u periodu od 11. do 16. februara, kreće se u rasponu od 1.500 do 5.000 dinara. Luksuzniji hoteli ponudili su višednevne pakete, tako da se za uslugu „četiri dana / tri noći“ traži od 150 do 200 evra po osobi. Vlasnici privatnog smeštaja svoje apartmane izdavali su po cenama od 30 do 80 evra dnevno.

Krevet više tražiće se i na Tari koja u kapacitetima Vojne ustanove „Tara“, Nacionalnog parka i privatnog smeštaja nudi oko 4.500 ležaja. Tamo gde slobodnih apartmana još uvek ima, cena im je 50 evra.

Divčibare bez slobodnih mesta, cene kao i za Novu godinu

Na Divčibarama je ove zimske sezone konstantno krcato jer su ispunjeni osnovni uslovi za boravak turista - snega ima, skijanja ima, samo slobodnih mesta za boravak za praznični period oko državog praznika Sretenje – nema!

- Što se tiče perioda od 12. do 16. februara, on je 99 odsto popunjen još odavno, a s obzirom na to da je produžen zimski školski raspust, sve više se traži i period nakon 16. februara. Interesovanje je ogromno, rezervacije za period nakon 16. februara su konstantni, a tradicionalno najviše gostiju dolazi sa područja Beograda i gradova Vojvodine.

foto: Kurir.rs/S.S.

Skijanje ili jednostavno odmor na planini na čistom vazduhu, osnovni su motivi za rezervaciju. Još od novogodišnjih praznika poprilično je povećan broj gostiju sa zelenim sertifikatima, da su vakcinisani ili preležali kovid, tako da što se toga tiče nema ograničenja. Nove rezervacije u ovom periodu moguće su samo ako pojedinci otkažu, inače slobodnih mesta praktično nema – objašnjavaju divčibarski turistički i ugostiteljski radnici.

Što se tiče cena smeštaja na vodećoj turističkoj destinaciji valjevskog kraja u periodu od 12. do 16. februara, one se na nivou novogodišnjih aranžmana, odnosno, više za cenu jednog dana jer je sada reč o četvorodnevnom, a ne trodnevnom boravku.

Dakle, gosti koji već za vikend stignu na Divčibare, u privatnim apartmanima dan boravka u ovom prazničnom periodu plaćaće od 60 do čak 180 evra, ako se radi o onima koji nose oznaku „luks“. Što se tiče hotelskog smeštaja, zavisno od kategorije, cene se kreću od minimalnih 3.600 dinara samo za noćenje, do preko 60.000 dinara za luksuzni hotelski apartman sa svim obricima i dodatnim uslugama, naravno po osobi.

Ilustracija o divčibarskim cenama smeštaja je i ono što je trenutno slobodno na sajtu za rezervaciju smeštaja za period od 12. do 16. februara za dve osobe: apartman od 35 kvadrata sa tri kreveta za 225.000 dinara, ili cela vikendica sa osam kreveta za 376.000 dinara!

Apartmani u Vrnjačkoj Banji 100 evra

Vrnjačka Banja, koja je prošle godine bila najposećenija u Srbiji, izgleda da je opravdala taj epitet. Naime, u našoj najpoznatijoj banji skoro da nema slobodnih mesta za Sretenjske praznike.

Odavno je već sve rezervisano, a cene dnevnog najma apartmana su se kretale od 30 pa do čak 100 evra.

Takođe, i hoteli su popunjeni, jer je većina imala akcije za aranžmane koji su obuhvatali produženi vikend za predstojeći praznik.

Fruška gora popunjena, mesta više nema

Hoteli, vile i apartmani na Fruškoj gori, omiljenoj turističkoj destinaciji Novosađana i Beograđana, za sretenjske praznike rezervisani su još pre meseca dana. Slobodnih mesta gotovo da nema.

- Mi smo već godinama u ovom periodu tradicionalno popunjenih kapaciteta. Pretpostavljam da je tako i u drugim odmaralištima. Saki puta kada su praznici, barem oni smeštaji koji rade zimi su popunjeni. Ima dosta apartmana koji ovde ne rade preko zime, jer je grejanje ljudima skupo. Mogu da vam kažem da smo već četiri nedelje rezervisani za Sretenje. Imamo puno starih gostiju, koji se uvek vraćaju, zbog čega smo ranije rezervisani. Sad se pripremamo na mnoge pozive i raspitivanja za smeštaj – rekla je Dubravka Kuzmanović iz Vrdnika.

Ovo mesto na južnim padinama Fruške gore centar je banjskog turizma sa luksuznim termama. Ono čega na ovoj sremačkoj lepotici ipak najviše ima su vikendice koje se većinom izmajmljuju po ceni od 20 do 40 evra, ali većina i ovog smeštaja za Sretenje je popunjena. Kako kažu turistički radnici ostalo je još nešto malo mesta luksuznih apartmana po hotelima. Na Fruškoj gori nije retkost i naći vile koje se iznajmljuju i po 200 evra na dan.

foto: Profimedia

- Većina privatnog smeštaja je popunjena, kao i svake godine. Uglavnom, negde tamo do Slankamena dolaze porodice iz Beograda, a već posle tog mesta kreću Novosađani i Vojvođani. Najčešće četvoročlane porodice. Čerević, Banoštor, Čortanovci, Krčedin i druga mala sremačka mesta postali su neka od napopulanijih izletišta. Da je infrastruktura bolja ko zna šta bi se tu još sve izgradilo. Ovako su ljudi doterali svoje stare vikendice i iznajmljuju ih za 20 do 50 evra dnevno – rekao je Igor Valek koji iznajmljuje svoju vikendicu u Čortanovcima.

Nisu popularne urbane sredine

Kako kažu iz Turističke organizacije Grada Novog Sada ovo nije period godine kada su smeštaji u urbanim sredinama popularni, pa hoteli u gradu nisu posebno popunjeni. No ono što ih je ovo pandemijsko vreme naučilo je da sve više ima rezarvacija koje se dešavaju u poslednji trenutak. To očekuju i za predstojeće praznike. Deo ljudi svakako će se u poslednjem momentu odlučiti da poseti baš Novi Sad.

U poređenju sa 2020. godinom, 2021. godina je po pitanju turističkog prometa bila daleko bolja. Tako je za svih 12 meseci godine koja je za nama ostvareno 76,5 odsto više dolazaka i 87,5 odstoviše noćenja domaćih i stranih turista u odnosu na 2020. godinu.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Novog Sada u periodu januar - decembar 2021. godine ukupno je boravilo 134.267 turista. Od toga domaćih turista je bilo 64.369 (rast za 55,5 odsto), a stranih 69.898 (rast za 101,5 odsto). Najveći broj dolazaka među strancima ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (9.655), Hrvatske (5.399), Slovenije (4.026), Nemačke (3.925), Turske (3.690), Ruske Federacije (3.409), Mađarske (2.771), Severne Makedonije (2.695), ostalih azijskih zemalja (2.602) i Crne Gore (2.368).

Veliko interesovanje za Suboticu i Palić

Interesovanje za produženi vikend i izlete u Subotici i na Paliću je znatno veće u odnosu na prošlu godinu pred Sretenje.

Turistički radnici na Paliću kažu da je više od polovine kapaciteta trenutno popunjeno, ali narednih dana očekuju i nove rezervacije. Palić, zajedno sa Suboticom, koja nudi jedinstvene obilaske kulturno istorijskih spomenika i objekata, u ponudi ima brojne ugostiteljske i smeštajne kapacitete sa spa i sadržajima za aktivan odmor i zabavu, u blizini su salaši, a popularne su i vinske i druge turističke rute.

foto: Eno su

U jednom od najluksuznijih palićkih hotela saznajemo da je više od 50 odsto aranžmana rasprodato, a najveće interesovanje vlada za period od 11. do 16. februara. Interesovanje je veliko za boravak na Paliću za Dan zaljubljenih, a najviše gostiju planira na severu Bačke da provede dva, tri dana sa dva noćenja. Dva noćenja za dve osobe sa doručkom i korišćenjem spa i drugih usluga je oko 16.800 dinara.

U privatnim apartmanima i vilama kažu da je noćenje za dve osobe oko 3.000 dinara. Iznajmljivanje vikendica, takozvanih kućica sa sobom, kupatilom i kuhinjom, je oko 50 evra.

Turizmolog Boris Tot kaže da ima najava da će turisti posetiti Gradsku kuću, Singogu i druge objekte u Subotici.

- Prvenstveno će biti mnogo individualnih turista, i možda i nekoliko grupa koje su na izletu. U ovom periodu najviše očekujemo turiste individualce, a za proleće imamo najave da nam stižu grupe. Trenutno se naši građani najviše interesuju za kraća putovanja u Budimpeštu, Sarajevo i Istanbul - kaže turizmolog.

Paket aranžmani za Evropu

Brojne turističke agencije nude paket aranžmane za putovanje u evropske zemlje, ali i dalje destinacije.

Najčešće su u ponudi Mađarska, Češka, Hrvatska, Bugraska, Grčka, Španija, Turska, ali i Egipat. Tako dve noći u Hrvatskoj, sa sopstvenim prevozom, koštaju od 50 do 180 evra, u zavisnosti od smeštaja.

Za Tursku jedan paket aranžman s avio prevozom iznosi oko 430 evra, dok je za sedam dana u Egiptu u hotelu s pet zvezdica i ol inkluziv ponudom, potrebno oko 550 evra.

Kurir.rs/Blic