ZA OVOG DEČAKA SE BORILA CELA SRBIJA! Stefan iz Niša sada ide u školu i izlečio se od opake bolesti od koje oboli 4 od MILION DECE

Svеtsкi dаn dеcе оbоlеlе оd rака је ustаnоvljеn 2002. gоdinе оd strаnе Mеđunаrоdnе коnfеdеrаciје Udružеnjа rоditеljа dеcе оbоlеlе оd rака. Оd tаdа sе оbеlеžаvа u višе оd 100 zеmаljа širоm svеtа. U Srbiјi је оvај dаtum pоstао dео nаciоnаlnоg Kаlеndаrа јаvnоg zdrаvljа 2013. gоdinе, nа iniciјаtivu udružеnjа rоditеljа.

Godine 2017. čitava Srbija se ujedinila kako bi, tada trogodišnji Stefan iz Niša, sakupio novac za lečenje. Prognoze nisu bile obećavajuće, ali je na svu sreću, Stefan pobedio bolest. Stefan sada ide u školu, ima 8 godina i dobro je.

foto: Kurir televizija

Bilo je to najlošije iskustvo koje roditelj može da ima. To je borba za život svog deteta. Te 2017. godine naši životi pretvorili su se u pakao. Od igre u parku danas, do borbe za život deteta sutra. Imao je retku vrstu kancera, gde 4 od milion dece oboli - rabdomisarkom. Ali, hvala ljudima iz Srbije i celog sveta - rekla je za Kurir televiziju Ljudmila Ristić Miladinović, mama dečaka Stefana.

Ljudmila Ristić Miladinović, Stefanova mama, kaže i to da posle svega čovek ima više razumevanja za ljude oko sebe, ali i veću želju da se bori. Ona se svima zahvalila na nesebičnoj podršci da njihovo dete pobedi opaku bolest.

foto: Kurir televizija

- Od prijatelja, rodbine, komšija očekujete pomoć, ali od ljudi koje ne znate, toliko nas je ganula njihova pomoć i podrška. Proveli smo skoro godinu i po dana na lečenju u bolnicama. On se ne seća tog događaja, i pred njim ne govorimo o tome - rekla je majka dečaka koji je pobedio ovu retku bolest.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:45 NEMA ČEKANJA! RAK JE IZLEČIV AKO SE OTKRIJE NA VREME