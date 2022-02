U OVOM GRADU U SRBIJI SVAŠTA SE DEŠAVA: Uzorali - ali ne njivu! Nesvakidašnji prizor zbunio sve!

Poznato je Valjevo po mnogo čemu, nekad čovek pomisli da Valjevce teško šta može iznenaditi, ali ovih dana i sami se čudom čude. Neko je uzorao fudbalski teren! Na Fejbuk grupi "Valjevo i Valjevci" objavljena je fotografija uz pitanje: "Da li neko zna ko je uzorao teren?", a komentari su se samo nizali.

Uzoran fudbalski teren u Valjevu foto: Facebook

Bilo je onih koji nisu znali odgovor na pitanje ali su imali odgovor zašto je urađeno. Tako se može pročitati da je to "Pametno. Odavno je to trebalo da se uradi sa svim stadionima. Da se radi nešto korisno". A to korisno neko drugi je označio kao "Sade malinjak... Opasna ide cena maline". Treći je napisao "Kakav nam je fudbal u Valjevu dovoljno im je i četiri kamena da stave na ulici. Nemamo ni drugoligaša"...

foto: Prinstcreen Facebook

Međutim, bilo je i onih koji su ponudili odgovore. "Šta ovom narodu sve pada na pamet? Teren se sređuje da bi deca u boljim uslovima trenirala", bio je jedan od komentara, dok je drugi bio još precizniji: "Lupate bzv, raspitajte se lepo. Teren je Valisov, koristi ga Senjak. Zbog rekonstrukcije terena, Senjak će igrati na glavnom Krušikovom".

