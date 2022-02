KAKO ĆE SE NADOKNAĐIVATI ČASOVI POSLE FEBRUARSKOG RASPUSTA Evo za koliko dana će se produžiti školska godina plus 2 dana nadoknade

BEOGRAD - Svi osnovci i srednjoškolci u Srbiji od jutros su ponovo u klupama. Pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje Miloš Blagojević rekao je za RTS da je sada trenutak da škole vrate praktičnu nastavu.

Objasnio je da su školsku godinu produžili za tri dana, a da će se za još dva dana uputiti dopis školama kako ih mogu nadoknaditi.

Posle devet dana odmora, svi osnovci i srednjoškolci od jutros su ponovo u klupama, prema odluci Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola.

Miloš Blagojević, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, izjavio su se škole, kada je reč o modelu nastave, kao i roditelji i đaci, navikli na brze promene.

Kada je reč o deci školskog uzrasta, od 9. do 17. februara broj obolelih bio je 3.200 ili 0,42 odsto.

Blagojević objašnjava da je reč o podacima Servisa javnog zdravlja, a da je prema podacima iz škola, taj procena nešto veći, odnosno 0,49 odsto u odnosu na poslednju nedelju.

"To nije veliki broj. Došlo je do značajnog pada, ako posmatramo period od kraja januara do danas. Upravo nas je to i navelo da sa kolegama iz Instutita za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut', koji su članovi tima za škole, donesemo ovu odluku", kaže Blagojević.

Govoreći o epidemijskim mera koje važe za nastavnike i učenike, Blagojević kaže da je osnovna mera nošenje maske, te da je to obavezno u školama, zatim provetravanje prostorija, redovno čišćenje i dezinfekcija.

Prakse u školama

Kaže da je za srednje škole u ovom trenutku najvažnija praktična nastava, te da se odvija u manjim grupama, kao i da je ona funkcionisala i u kombinovanom modelu.

"Problem je bio kada smo bili u onlajn režimu, kada smo sugerisali školama da te trenutke iskoriste za pojačavanje opšte obrazovnih predmeta, a kada se vrate u škole da u organizaciji rada više potenciraju praktičnu nastavu", objašnjava pomoćnik ministra.

Dodaje da sada škole treba da se vrate praktičnoj nastavi, kao i drugim aktivnostima, poput takmičenja za učenike.

Govoreći o praktičnoj nastavi učenika srednjih medicinskih škola, Blagojević kaže da od početka pandemije one ne mogu da nastavu izvode u bolnicima i ostalim objektima Ministarstva zdravlja, ali da su one "opremljene i spremne" da u kabinetima imaju takvu vrstu nastave.

"Svesni smo i mi da to nije na tom nivou kao u bolnicima, ali u ovom trenutku smo morali da se prilagodimo i samim tim su se i oni prilagodili. Ponovo ćemo se obratiti Ministarstvu zdravlja, da zajedniči sagledamo da li postoji mogućnost za izvođenje praktične nastave u bolnicima", kaže Blagojević.

foto: Shutterstock

Koliko je zaraženih nastavnika

Direktori škola, u drugom polugodištu, govorili su o velikom broju zaraženih nastavnika i problemima da nađu zamenu za usko stručne predmete u srednjim školama. Gost Jutarnjeg programa kaže da se procenat zaraženih nastavnika kreće oko jedan odsto, odnosno 0,95 odsto, te da je tu i reč o padu obolelih.

"Direktori škola su se snalazali na različite načine, u dogovoru sa kolegama iz drugih škola, u kontaku sa službom za zapošljavanje, sa svim instistucijama koje mogu da pruže pomoć da se nađe zamena za zaposlenog. Negde je to bilo uspešnije, negde manje uspešno", ukazuje Blagojević.

Kako će se nadoknađivati časovi

Na pitanje kako će se nadoknađivati časovi zbog produženih raspusta, Blagojević objašnjava da će za tri dana biti produžena školska godina, a da će se za još dva dana uputiti dopis školama kako ih mogu nadoknaditi.

"U ovoj školskoj godini imali smo dva raspusta koji su praktično bili produženi, jesenji i sretenjski. Ukupno smo izgubili pet radnih dana. Produžili smo kalendarom školsku godinu za tri dana. Za dva preostala dana, uputićemo dopis školama da ih u skladu sa autonomijom ustanove nadoknade: da mogu držati časove subotom, da mogu nadoknadu izvršiti između dve smene ili sažimanjem gradiva", objašnjava Blagojević.

Sve evropske zemlje imaju neposrednu nastavu, uz poštovanje epidemijskih mera, ističe Blagojević, osim Crne Gore i BiH gde je kombinovani model nastave.

"Očekuje nas da na nedeljnom nivou pratimo i analiziramo situaciju i da u skladu sa tim donosimo odluku. Nadamo se da je ovo poslednji talas koji smo imali u ovoj školskoj godini", zaključuje pomoćnika ministra prosvete za srednje obrazovanje Miloš Blagojević.

Kurir.rs/RTS