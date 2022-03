OLGA IZ SREMSKE MITROVICE SLAVI 17. ROĐENDAN IAKO IMA 70 GODINA To što je rođena na poseban datum, donelo joj je MNOGO AVANTURA!

Sedamdesetogodišnja Olga iz Sremske Mitrovice je rođena 29. februara, što znači da ove godine ne proslavlja rođendan. S obzirom na to da se taj datum u kalendaru javlja na svake četiri godine, Olga, ako računamo rođendane, sada je sedamnaestogodišnjakinja.

foto: Kurir televizija

Olga Olear iako ima sedamdeset godina, slavi sedamnaesti rođendan. To ne bi bilo toliko zanimljivo da Olga nije duhom mlada, te su krugovi koje je Zemlja okrenula oko Sunca od dana njenog rođenja, pa do sada, zanemarljivi. Njen život je bio interesantan i kako sama kaže, uživala je u svakom danu, od detinjstva do trećeg doba.

- U mladosti je bilo interesantnije. Bilo je skupova, a svi smo se skupljali u Beogradu u Domu mladine - kaže Olga Olear.

foto: Kurir Televizija

Olga je čitav svoj život pevala i nastupala, što čini i danas. Pevala je ruske romanse, romske tradicionalne pesme, a omiljena koleginica sa estrade joj je bila Olivera Katarina. Ova dama se oprobala i na modnoj pisti. Učestvovala je na izboru za „Lepoticu Vojvodine“ , koji se održavao u Beški. Bila je finalistkinja izbora.

- Život mi je bio lep. Obišla sam kao retko ko, zahvaljujući pesme. Volela sam da pevam ciganske pesme, ruske romanse i starogradske i novokomponovane pesme, pevala sam u Ruskom dvouru, to mi je bila velika čast - rekla je Olga za Kurir televiziju.

foto: Kurir televizija

To nije usamljen slučaj, kada su u pitanju anegdote. U igri na sreću „loto“ imala je čak šest pogodaka! Sve je potrošila za deset dana, otišla je u Pariz i tamo uživala u hotelu i luksuzu. Mogla je da se vrati do Beograda, a s obzirom da je sav novac potrošila, nisam imala kako da se vratim iz glavnog grada do Sremske Mitrovice. Danas živi sa suprugom na salašu, na kraju gradu. I dalje je veoma aktivan član rusinskog hora.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:49 HIT SITUACIJA U EMISIJI UŽIVO! Poznata pevačica rođena 29. februara DA LI JOJ JE DANAS ROĐENDAN?