ZA 3 SATA NEMCI STRELJALI 450 LJUDI, VIŠE OD POLOVINE BILA DECA: Otkriven spomenik žrtvama fašizma u Cikotama kod Loznice

U lozničkom selu Cikote, uz najviše državne počasti, otkriven je spomenik meštanima koje su oktobra 1941. streljali nemački okupatorski vojnici. Tom činu prisustvovao je predsednik Narodne Skupštine Srbije Ivica Dačić kao i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Grada Loznice, SUBNOR-a Loznice i udruženja građana.

Spomenik je otkrio Dačić, zajedno sa pomoćnikom gradonačelnika Loznice Ljubinkom Đokićem i Rajkom Đukanovićem, svedokom streljanja koji tada imao sedam godina, da bi posle osvećenja spomenika i parastosa žrvama bili položeni venci. Dačić je rekao da se u Cikotama odužuju ‘’dva velika duga koja nosimo već osam decenija’’, prema 450 ljudi koji su stradali od nemačkih okupatora kao i potomcima tako što im ostavljamo spomen-obeležje kao mesto zbog kojeg će uvek pamtiti kolika je cena slobode i koliko je važno da to nikada ne zaboravimo.

- Ovim pokazujemo da vreme i godine ne mogu i ne smeju da znače i zaborav, niti razlog da se odričemo naših žrtava i naše istorije. Naprotiv, naša sveta dužnost biće da se sećamo svakoga ko je dao svoj život i platio najskuplju cenu da živimo u miru i slobodi. Za jedan narod ne postoji veća tragedija nego da prepusti zaboravu svoje žrtve i svoju istoriju. I nama se to, nažalost, dešava – često smo sami za to krivi, a nekada nas i drugi guraju ka tom zaboravu, znajući da nam tako prave najveću štetu. Mi to nećemo da dozvolimo i zato smo ovde – rekao je Dačić.

Ovde smo, dodao je on, i da svima koji danas pokušavaju da nas ubede u suprotno, jasno i glasno kažemo da znamo šta se događalo i u Jadru i u celoj Srbiji pre 80 godina i da ne smeju da se drznu da od dželata prave žrtve. Dačić je rekao da Srbija živi u miru i živeće sve dok se bude sećala svojih žrtava i dok bude poštovala cenu koju su platili za našu slobodu. Ako neko zna koliko je vredno imati mir, onda je to Srbija i neka nam niko ne govori drugačije, poručio je i dodao da je ‘’svima vidljivo da srspki narod nije genocidan jer nigde u svetu nema ovakvih primera odmazde nad civilnim stanovništvom kao što je to bilo u Srbiji u oba svetska rata’’.

Na spomeniku se nalaze imena oko 450 meštana, od kojih su više od polovine bila deca, koje su nemački vojnici pobili za samo tri sata oktobra 1941. Cikote su jedno od sela postradalih krvavog oktobra pre 81 godine, a tada je nemačka kaznena ekspedicija u susednom Dragincu i više okolnih sela streljala nešto manje od tri hiljade civila, ubijajući sve redom, žene, stare pa čak i decu, a najmlađa žrtva imala je tri dana.

(Kurir.rs/T.Ilić)