BRZI VOZOVI SRBIJE ĆE SAOBRAĆATI POD IMENOM ,,SOKO“

Pobednik konkursa ,,Pusti inspiraciju da te vozi“ za ime i logo novih brzih vozova Srbije je Andrija Arsić iz Trstenika, a novi brzi vozovi Srbije saobraćaće pod imenom ,,Soko“.

- Soko kao sivi soko, kao najbrža životinja, mi je bila inspiracija. On živi na našem podneblju, ali je nažalost ugrožena vrsta. Moja ideja je bila da podignemo svest o očuvanju ove važne i vredne životinjske vrste. Čestitam organizatorima i svim učesnicima što smo imali priliku da budemo deo ovako važnog i velikog konkursa, i na mogućnosti da predstavimo svoje ideje. Ovo je podstrek svim dizajnerima i mladima koji tek planiraju da se bave ovim poslom. Prijavite se i priključite svakom konkursu i pozivu koji bude raspisan, rekao je pobednik Andrija Arsić.

foto: promo

Kada je reč o logotipu, Andrija je kazao da nije želeo da mnogo odstupa od postojećeg logotipa ,,Srbija voza".

A u skladu sa porpozicijama konkursa, logotip je u bojama naših nacionalnih simbola. Nisam očekivao pobedu, ali nadao se jesam, svakako. Verujte, bio je ovo veliki šok za mene, prvi put sam na bini i pred kamerama, i još uvek ne shvatam šta se dogodilo. Ovo je ogromna stvar za mene, važna referenca za moj budući posao. Ima mnogo kreativnih ljudi u Srbiji, ali taj potencijal čini mi se nije dovoljno iskorišćen. Moja poruka svima je: Verujte u sebe i probajte, jer se ništa ne gubi ako se proba. Ja sam pravi dokaz - probao sam i uspeo.

Ministar Tomislav Momirović, koji je uručio nagradu pobedniku, zahvalio se svim građanima Srbije koji su učestvovali na konkursu svoje radove.

foto: promo

Hvala svima koji su učestvovali u ovom nacionalnom konkursu za logo i ime brzih vozova. To nisu ime i logo voza, već brenda svih vozova Srbije koji će ići brzinom do 200 kilometara na sat. Najpre do Novog Sada, a potom i do Niša i Budimpešte. Brzi vozovi i brze pruge na najbolji način će nas integrisati u Evropu. Za mene, ovo je najbolji i najizazovniji projekat u koji sam bio uključen u celoj svojoj karijeri. Danas postavljamo nove digitalne standarde za ovaj vid saobraćaja. Ponosan sam na to što je naša država uložila ogromna sredstva u izgradnju moderne železničke infrastrukture. Zahvaljujem se i žiriju, jer smo zajednički uradili kreativan i fenomenalan posao. Jedva čekam da se logo i ime nađu na prvom brzom vozu, što će se desiti već za nekoliko dana, a potom i na svim ostalim koji će saobraćati prugama u našoj zemlji.

Drugoplasirano rešenje konkursa je „Hitra“ autora Igora Petrovića, a trećeplasirano „Vihor“ autorke Svetlane Stevanović, i njima je ministar Momirović uručio specijalne nagrade.

Zahvaljujem se organizatorima što su prepoznali naš trud i činjenicu da smo se odvažili da učestvujemo u ovako važnom konkursu. Na našim kreativnim radionicama smo zamišljali i kreirali brze vozove i nadamo se da ćemo se uskoro i provozati prvom brzim vozom u istoriji Srbije. Ovo je za nas vetar u leđa da nastavimo, i poruka da rastemo u zdravom društvu koje ne zna za stigme i predrasude - kazala je sekretarka Marijana Taranović Todorović.

Na konkurs ,,Pusti inspiraciju da te vozi“ stiglo je gotovo 3.500 prijava, a pobedničko rešenje odabrano je u skladu sa tehničkim specifikacijama i kriterijumima koji su podrazumevali relevanost, asocijativnu komunikaciju identiteta brzih vozova, estetskih kvaliteta i ostalih konkursnih zahteva.

Srbija voz