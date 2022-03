PRECIZNA DUGOROČNA VREMENSKA PROGNOZA PO DANIMA! Sutra ujutru ŠOK temperatura od -8, a evo kad nam KONAČNO STIŽE PROLEĆE

Sve do sredine naredne sedmice biće sveže, s temperaturama ispod proseka.

Sutra ujutru mestimično slab, lokalno i umeren mraz. U toku dana pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom malo ispod proseka za ovaj period godine. Najniža temperatura od -8 do -1, a najviša od 7 do 10 stepeni.

U Beogradu, od nedelje, na rubu grada, mraz do -5 stepeni, a u najtoplijem delu dana 11 stepeni.

Početakom naredne nedelje mestimično slab, lokalno i umeren mraz. U toku dana pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom malo ispod proseka za ovaj period godine. Najniža temperatura oko 0, najviša od 9 do 12 stepeni.

U utorak ujutru mestimično slab mraz. U toku dana pretežno sunčano, samo na jugu i istoku umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura -3 do 2, a najviša od 10 do 15 stepeni.

Sredinom naredne sedmice očekuje nas pretežno sunčano vreme sa dnevnom temperaturom oko proseka za ovaj period godine.

