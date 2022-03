"BALKANSKI TOK" - SIMBOL ENERGETSKE STABILNOSTI SRBIJE! Investicija od presudnog značaja za napredak srpske privrede

Magistralni gasovod "Balkanski tok“ u Srbiji, kojim se doprema ruski gas preko Turske i Bugarske, a koji se proteže u dužini od 403 kilometara od Zaječara do Horgoša, pušten je u rad početkom 2021.

U gasovod su ugrađeni najsavremeniji uređaji i materijali, kao i oprema. Sve je urađeno u skladu sa evropskim normama. S posebnom pažnjom je ispunjeno sve što je tražila Energetska zajednica kako u tehničkom tako i u komercijalnom smislu.

"Balkanski tok" viđen je kao investicija od presudnog značaja za industriju i napredak srpske privrede. Puštanje u rad ovog gasovoda obezbedilo je našoj zemlji energetsku stabilnost i bezbednost. Gasovod je pružio priliku Srbiji da postane tranzitna zemlja za gas.

Srbija se iz ovog gasovoda snabdeva sa tri tačke - Paraćin, Pančevo i Gospođinci. I već tada se govorilo o planovima ubrzane gasifikacije Srbije, i projektima interkonekcije Niš-Dimitrovgrad-Sofija, kao i na izgradnji gasovoda Beograd- Banjaluka.

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko naglasio je tada da je izgradnjom ovog gasovoda obezbeđena energetska bezbednost Srbije.

"Završen je najvažniji deo jednog od globalnih projekata naše zajedničke saradnje. Ovaj gasovod obezbediće stabilnost i samoj Srbiji. Daće mogućnost za dalji razvoj unutrašnje infratsrutkure i potpuno će biti obezbeđena energetska stabilnost i bezbednost i stabilnost isporuke energenata“, rekao je Harčenko.

S druge strane bugarski premijer je rekao da će gasovod "Balkanski tok" biti od koristi i za Bugarsku i za Srbiju i da će doprineti gasnoj diversifikaciji celog regiona a da će cena biti konkurentna.

"Projekat ne nosi uzalud ime Balkanski tok, pošto počinje od Bugarske i nastavlja se do Srbije. Nije slučajno da taj gasni čvor zovemo Balkanskim tokom" rekao je Borisov.

Podsećanja radi, radovi na deonici gasovoda kroz Srbiju počeli su u maju 2019. godine, kao zamena za „Južni tok“ od koga se 2014. godine odustalo zbog političkih pritisaka EU na Rusiju.

Drugi značajan datum bio je u julu prošle godine kada su "Srbijagas" i mađarska kompanija FGSZ povezali na granici s Mađarskom gasovod Balkanski tok kojim će ubuduće gas iz Turske preko Bugarske i Srbije stizati do srednje Evrope.

"U ovoj struci kada se spajaju dve cevi na granici, koje dolaze iz dve države, to se naziva zlatno povezivanje. Kada već dođemo do zlatnog povezivanja, to znači da vidimo kraj ovog projekta i da će uskoro početi snabdevanje gasom, rekao je svojevremeno Ferenc Sabolč, predsednik Uprave "FGSZ".

Podsećanja radi, "Balkanski tok" je deo gasovoda "Turski tok", projekta ruskog "Gasproma" i turskog "Botaša", koji bi trebalo da obezbedi stabilno snabdevanje gasom Turske, južne i jugoistočne Evrope. Gasovod je dug 930 kilometara sa kapacitetom od 31,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Prvi krak prolazi kroz Tursku, dok drugi krak ide ka Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj. Srbija i Bugarska taj deo gasovoda nazivaju "Balkanski tok".

Godišnji kapacitet gasovoda koji prolazi kroz Srbiju iznosi oko 13 milijardi kubnih metara. Prečnik gasovoda je 1.200 mm, a maksimalni pritisak 75 bara.