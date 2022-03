ŠTAPIĆI SA SUSAMOM PROIZVEDENI PREKOSUTRA? A stari hleb stavljaju u kesu sa novim datumom? Evo kome da prijavite prevare prodavaca

Nedavno se na društvenim mrežama pojavila fotografija štapića sa susamom kupljenih u jednoj beogradskoj prodavnici, a na pakovanju se jasno vidi da je datum proizvodnje "u budućnosti".

Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača "Efektiva" komentarisao je ovaj slučaj te se prvo našalio i rekao "Ovo su štapići iz budućnosti".

Potom je izneo nekoliko opcija.

- Jedna opcija je slučajnost, da je na nalepnici unet pogrešan broj, ali drugi način je namera, koja bi povukla sa sobom i rizik od novčane kazne. Ne shvatam ni šta se njome dobija ako jeste namera. Rok upotrebe je 30 dana, ova fotografija je od pre dva, tri dana, i neko je time dobio produženje roka od pet dana, da li to proizvođaču toliko znači? Ako jeste slučajnost, prilično je upečatljiva, jer vidimo oznaku lota, pretpostavka je da je kompletna serjia tih štapića obeležena identičnim datumom", rekao je Gavrilović gostujući na Prvoj televiziji.

On je potom objasnio i šta potrošač može da uradi kada se nađe u ovakvoj situaciji.

- Najpre se prijavljuje prodavcu, upućuje se reklamacija, a potom se može uputiti i prijava nadležnoj inspekciji. Mi imamo Zakon o bezbednosti hrane i pravilnik o deklaracijama na hrani, ovaj slučaj je u skladu s pravilnikom, jer nalepnica sadrži sve pojmove i odrednice koje su potrebne, ali je datum problem. Srećom, ne radi se o proizvodu koji je lako kvarljiv pa da bi tih pet dana dovelo do većeg zdravstvenog problema ako potrošač to konzumira - rekao je on.

Objasno je i da ovde nema dokaza šta se tačno dogodilo.

- Nemamo mi ovde dokaze šta se tačno dogodilo, raznih scenarija ima jer se svašta dešava, svakakve situacije smo imali. Ne bi trebalo da bude čudno ni ako se radilo o nameri da se potrošači dovedu u zabludu - rekao je Gavrilović i dodao da su u ovakvim slučajevima nadležne inspekcije iz Ministarstva zdravlja ili poljoprivrede.

Ispričao je i slučaj kada su stari hleb u jednoj prodavnici stavljali u novu kesu.

- Bezbednost hrane je značajna, i upravo zato treba odmah i reagovati, može biti i veće štete, zavisi koliko se taj proizvod prodaje i koristi. Na svašta nailazimo, ovo je jedan od primera gde trgovci ili proizvođači prelepe nalepnicu. Nedavno je potrošač primetio da je hleb koji stalno kupuje tvrđi nego inače, i kada je prodavcima u velikom trgovinskom lancu skrenuo pažnju, dobio je neko nelogično objašnjenje, da je hleb pečen tog jutra ali da je stavljen u staru kesu? Radi se o tome da su jednostavno stari hleb stavili u kesu sa novim datumom i tako ga ponudili kupcima. Onda opet ide prijava, odmah reklamacija, trgovac je priznao grešku i ponudio neko obeštećenje, ali svakako treba odmah prijaviti inspekciji jer hleb ima kraći rok upotrebe od slanih štapića - rekao je on.

