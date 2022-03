ČAK NI SATELIT NE MOŽE DA LOCIRA KUĆU TARABIĆA!? Tumači Kremanskog proročanstva nagovestili objašnjenje za ovaj MITSKI FENOMEN!

U živopisnoj dolini zaseoka Tarabići, na proplanku pored Konjske reke, iznad Užica kod Kremne, leži kuća Tarabića, okružena neverovatnom prirodom, mističnim kamenom i drvećem starim preko dva veka.

- Osnivači su uneli u Zadužbinu dovoljno nepokretne imovine, da bi osim muzeja mogli da se naprave i drugi turistički sadržaji koji su od vitalnog značaja za razvoj ovog siromašnog krаја. Kuća Tarabića je urbanističkim planom grada Užica, definisana kao objekat narodnog graditeljstva i kulturno-istorijskog značaja, a Zavod za zaštitu spomenika kulture će je uvrstiti u nepokretna kulturna dobra Republike Srbije. Miloš (1809-1854) i Mitar Tarabić (1829-1899), jedan stric drugi sinovac, "vide" sa besputnih, planinskih prostora ovoga dela sveta sve značajnije događaje svoga stoleća, iako nepismeni i bez osnovnih istorijskih i geografskih znanja - kaže Jelena Ljubinković, upravitelj Zadužbine Tarabići, a prenosi portal Makroekonomija.org.

foto: RINA

Dodaje se da je Zadužbina "Muzej proroka Miloša i Mitra Tarabića" osnovana sa ciljem da se rekonstruše, restaurira i vrati u izvorno stanje kuća u kojoj su se proroci Miloš i Mitar rodili, živeli i umrli, a koja će postati Muzej u ime sećanja i memorije na ove nepismene seljake čije proročanstvo je utkano u našu kulturnu baštinu. Neobjašnjivom narodnom mistikom živi i traje vekovima, unosi nadu u živote, privlači sve generacije i nekada i sada.

Poreklo Tarabića

U tekstu se dalje podseća na poreklo čuvenih proroka, ali i mističnost lokaliteta na kome su živeli.

- Tarabići su čuvena porodica iz sela Kremna za čije se pretke iz 19. veka u popularnim časopisima fantastike tvrdi da su imali sposobnost da predviđaju događaje. Tarabići su se doselili iz Hercegovine na Taru, u selo Kremna. Prema porodičnom usmenom predanju, Spasoje Tarabić sa svoja četiri sina - Milošem, Savom, Lazarem i Milanom, terajući stoku na prodaju u Bosnu, a prelazeći preko obronaka Tare, ugledao je u jednoj dolini zmiju sa dukatom u ustima. Na tom mestu su zatim počeli da kopaju, da bi na kraju iskopali ćup pun dukata i podelili ga među sobom. Prema prethodnom dogovoru, trojica braće su navodno uložili novac u gradnju kuće na tom mestu, dok četvrti od njih, Miloš, nije hteo da učestvuje u tome, ali je ostao da živi u zajednici sa braćom. Prema jednom drugom predanju, on je svoje dukate zakopao u temelje njihove nove kuće. Na mestu gdje su Tarabići našli zlato i sazidali kuću, nastao je zaselak porodice Tarabić, koji se nalazi na južnim obroncima Tare, iako je deo sela Kremna, koje se nalazi na severnim obroncima Zlatibora - navodi autor teksta publicista Branislav Gulan.

Pozivajući se na razne zapise i predanja, Gulan dodaje da je kamen sastavni deo mističnosti i istorije Kremana.

- Samo ime Kremna vodi poreklo od kamena (kremena). U blizini Kremana, na putu za Taru, podignut je "Dom proroka“, jednosobna brvnara koja je bila neka vrsta muzeja. U njoj je bilo sakupljeno više eksponata u vezi sa Kremnom i Tarabićima. U brvnari, kao jedan od najzanimljivijih eksponata bila je izložena tzv. "Kosmička kugla“ (glatka kamena lopta prečnika oko jedan metar). Po predanju, to je jedan primerak od više miliona takvog kamenja koje je nekad davno zasulo Zemlju iz svemira. Kamen bi navodno trebalo da zrači energijom koja kod ljudi izaziva vidovitost... Navodno je ovo područje oko Kremna nemoguće snimiti iz satelita jer postoje određena zračenja koja za posledicu uvek imaju to da eventualne snimke jednostavno budu zaklonjene nekom mrljom - navodi se u tekstu.

foto: RINA

Podseća se i na objašnjenje Užičanina Dejana Ristanovića, koji se bavi prezentacijom Kremanskog proročanstva u turističke svrhe.

Kosmička kugla, zračenje i vibracije

- Selo Kremna je dobilo ime po jedinstvenom kamenu - kremenu. Smatra se, da su se pod uticajem zračenja tog kamena ovde rađali umni i vidoviti lјudi kao što su bili proroci Mitar i Miloš Tarabić, koji su govorili da će ovde proći gvozdeni konj na gvozdenom putu, kada ovde lјudi nisu ni znali za železnicu, da će lјudi pričati, a očima se neće videti - kada ovde nije bilo telefona… Da će crne guje popiti vodu iz reka - što se sada tumači da su mislili na mini hidrocentrale koje vodu kanališu u (crne) cevi… Da će lјudi unositi nekakva sokoćala u kuće i da će se više verovati tim sokoćalima, nego rodbini i prijatelјima - pretpostavlјa se da se misli na radio i televiziju. A političkih poruka u nedogled - navodi Ristanović i dodaje:

- Ono na šta bih vam, takođe, skrenuo pažnju je kremanska kugla prečnika jedan metar koju mi zovemo još i kosmička, jer niko ne zna kako je nastala i kako je dospela do nas - kao da je s neba pala. Radiolozi i parapsiholozi kažu da ona nema zemalјsko poreklo i da otklanja negativnu energiju kod lјudi i u okruženju. Na žalost, kugla je pukla tokom požara 2005. godine kada se prvo od vatre usijala, a potom, tokom intervencije vatrogasaca hladnom vodom, pukla. Veći deo kugle je izložen kod fontane želјa, a od manjih smo napravili talismane, odnosno suvenire.

foto: RINA

Kremanci se, kako se dalje navodi, hvale da Tarabići nisu jedini lјudi iz sela koji su mogli da zavire u budućnost. Bilo ih je više: Stanoje Mulić, Jovo Krpa, Stevan Mulić, Bude Bogosavlјević, Miloje Đurdić…

- Smatraju da nije to do njih, nego da ovo selo, na nadmorskoj visini oko 800 metara, ima takav položaj, da se naslanja na stub magmatskih stena koji seže do samog Zemlјinog središta, a da se njihovi vrhovi povezuju s kosmičkim visinama pa vibracije i zračenja udružena sa lepotom predela deluju da senzitivne lјude čini još posebnijim darujući im moć da provire kroz rascepe vremena i vide ono što tek treba da se desi… - navodi se između ostalog u tekstu na Makroekonemiji.

