METEOROLOG NAJAVIO ZAHLAĐENJE I SNEŽNE PADAVINE Sledeće nedelje stiže novo pogoršanje, otopljenje se očekuje tek posle ovog datuma

Narednih nekoliko dana se nastavlja uticaj jakog, đenovskog ciklona. Posle hladnog ponedeljka sledi brzo otopljenje, dok se novo pogoršanje sa kišom i manje zahlađenje očekuje oko 7. aprila. Posle 9. aprila moguće konkretnije otopljenje, a nove padavine prema sredini meseca, previđanja su Marka Čubrila, profesora geografije.

Navodi da će se centar sekundarnog ciklona uz slabljenje izmeštati nad Jadran u subotu ujutro nove, obilnije, te da bi padavine trebalo da zahvate priobalje Jadrana i jug regiona, a zatim bi se u subotu tokom dana širile na sever donoseći kišu, a ponegde će biti i jakih pljuskova uz moguću grmaljvinu.

- U toku dana još jedan, jači, hladan front će prvo zahvatiti severozapad regiona donoseći okretanje vetra na jak, a u zoni fronta prolazno i olujan severozapadni vetar kao i osetnije zahlađenje te će na planinama iznad 900 metara nadmorske visine kiša prelaziti u sneg, dok će se dalje spuštanje snežne granice nastaviti u noći ka nedelji tako da bi u nedelju ujutro ona mogla biti od oko 200 metara nadmorske visine na severu do oko 600 metara nadmorske visine na jugositoku regiona. Uslova za prolaznu susnežicu ili sneg bi moglo biti i nad severom i severozapadom Hrvatske i BiH, kao i na severu Srbije, ali se u nizijama njegovo zadržavanje ne tlu ne očekuje. Duvaće jak, a u nedelju pre podne na severu regiona na udare i olujan, severozapadni vetar koji će uveče polako slabiti. U subotu dnevni maksimum od samo oko 3 na seveorozapadu Hrvatske do čak oko 19 na jugoistoku Srbije, dok bi u nedelju nad celim regionom temperatura bila znatno ispod proseka, od 3 do 7 stepeni Celzijusa - piše Čubrilo na Fejsbuku.

Kaže da noć ka ponedeljku donosi vedro vreme uz slabljenje vetra što nad velikim delom regiona povećava verovatnoću pojave slabog mraza do oko -2 stepena Celzijusa, dok bi ponegde mraz mogao ići i na oko - 4 stepena Celzijusa. To su i vrednosti koje mogu naneti značajne štete poljoprivrednim kulturama, posebno cvetnicama.

- U ponedeljak promenljivo oblačno, uglavnom suvo i prohladno ali ipak malo toplije u odnosu na nedelju uz maksimum od 7 do 13 stepeni. Sredinom sledeće nedelje toplije uz prijatne maksimume i do 18 stepeni Celzuijusa, dok se od 7. do 9. sprila očekuje prolazno pogoršanja uz kišu i manje zahlađenje. Posle 10.4. je izgledan period suvog i toplijeg vremena, dok su nove padavine moguće prema sredini meseca - predviđanja su Čubrila.

