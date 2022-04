ZABRINJAVAJUĆE! DEVOJČICE U SRBIJI PRODAJU SNIMKE INTIMNIH ODNOSA ZA 1.500 DINARA: Stručnjak otkriva gde se sve krije prostitucija

U velikoj akciji beogradske policije uhapšeno je 29 osoba koje se sumnjiče za podvođenja i prostituciju, a u trenutku kada se sprovodila policijska akcija, objavljeno je da nepoznati muškarac u Zrenjaninu delio letke učenicama škole obećavajući im brzu i laku zaradu kroz posao poslovne pratnje.

U našoj zemlji prostitucija je zakonom zabranjena, a stručnjak za bezbednost dece na interentu, Katarina Jonev je rekla je da oskudno odevena devojka na Instagramu ne znači da se bavi prostitucijom. Međutim, ne može se osporiti da je prostitucija prisutna na društvenim mrežama kroz "skriveniji oblik".

"Ovo je samo jedna od mnogobrojnih afera u kojoj povezujemo takozvane starlete, prostituciju i društvene mreže. Još 2014. i 2015. godine bila je velika akcija skretanja pažnje da na Fejsbuku i drugim društvenim mrežama devojke nude svoje telo u zamenu za novac. Mi do dana današnjeg mi nismo uspeli da suzbijemo ovu pojavu. Mene mnogo više brine što u Srbiji postoji jedan vid organizovanog kriminala koji vode deca i plasiraju deca", rekla je ona za TV Prva i dodala:

"Reč je o devojčicama od 11, 12 i 13 godina koje se snimaju tokom seksualnih odnosa i same snimaju fotografije, dakle nije u pitanju osvetnička pornografija, i to prodaju ljudima koji su zainteresovani da tako nešto kupe. Cena video klipa je od 1.500 do 2.000 dinara. To treba da nam bude mnogo veći alarm, nego takozvane starlete", rekla je Jonev.

Ona je na svom Instagram profilu skrenula pažnju na slučaj nepoznatnog muškarca koji je u srednjoj školi u Zrenjaninu delio letke devojčicama uz obećanje dobre zarade ako pristanu da rade kao poslovna pratnja.

"Iza toga se najverovatnije krije prostitucija ili da devojke budu uvučene u lanac prostitucije, ili bilo koja vrsta zloupotrebe. Roditelji su se odmah pobunili jer su devojčice im prijavile šta se desilo i tužilaštvo će pokrenuti slučaj. Kao što postoji opasnost u stvarnom svetu, tako i na internetu. Trgovina ljudima je jedan od najtežih i najgorih, ali i najisplativijih zločina na svetu. Devojčice i dečaci jesu meta" rekla je Katarina Jonev.

Naglasila da postoji plejada devojaka koje žive u nemaštini koje ne znaju za bolje, a žele da drugačiji život.

"Devojčice misle da ne mogu to da dostignu, i upuštaju se ili u prodavanje tela ili snimaka i fotografija. OnlyFens je trenutno najzastupljenija društvena mreža na svetu na kojima veliki broj devojaka prodaje svoje fotografije i klipove, i time se hvale starlete", zaključila je Jonev.

