KRISTINI STIGLA PORUKA "JESI LI OVO TI": Ušla u sramnu grupu na Telegramu gde razmenjuju slike golih devojaka iz Srbije i zanemela

Opskurne Telegram grupe, koje se bave distribucijom obnaženih slika devojaka iz Srbije, ponovo su postale aktuelne, a sramna Telegram grupa "Samo domaće mame" broji preko 10.400 članova i na stotine eksplicitnih fotografija.

S medijima je kontaktirala devojka koja se i sama pronašla u ovoj grupi i na uvid dostavila sadržaj koji u pogrešnim rukama može da uništi živote.

Platforma za razmenu poruka Telegram postala je stecište raznih grupa koje koriste relativni zaklon ove manje poznate mreže za razmenu različitih sadržaja od licitacije kripto valuta do onih daleko mračnijih.

I ranije smo izveštavali o profilima i grupama koje su korišćene za razmenu eksplicitnih fotografija žena, a neretko i njihovo javno ismevanje. Sada je s medijima kontaktirala Kristina (ime i prezime poznato redakciji Blica) koja je jednog dana samo dobila poruku "jesi li to ti" od poznanika, da bi na sledeći link ušla u ovu digitalnu jazbinu.

-U prvi mah bila sam u šoku. Instagram nik koji je pisao iznad fotografije je bio moj, dok se na slici nalazila druga devojka, obučena u donji veš samo. Pre slanja slike, napisao mi je da se ne znamo lično, ali da mu je bio poznat moj nik sa ove društvene mreže. Osećaj šoka koji sam doživela kada sam videla tu sliku, iako nisam na njoj, bio je veliki. Na prvom mestu, niko nema prava da deli nečije snimke i fotografije bez pitanja. Na drugom, sudeći po fotografijama koje sam videla, ovde se ne radi samo o slanju neprimernog sadržaja, već i o osvetničkoj pornografiji. Upravo slika na kojoj sam se navodno nalazila ja, vidi se da devojka nije očekivala da je neko slika, da je to urađeno iznenada - kaže ona.

foto: Shutterstock

Od momka koji joj je poslao sliku i izvestio je o postojanju grupe, dobila je i skrinšotove prepiske članova, ali i sadržaja koji se deli. Za neke se vidi da su uzete sa Instagram profila, a bilo je i sadržaja koji su bili intimne prirode, nastali verovatno tokom veze, da bi se kasnije, nažalost, koristile kao sredstvo osvete deljenjem sa nepoznatim muškarcima širom Balkana. Unutar prepsike, korisnici su nakon dobijenih slika i snimaka, tražili i profile devojaka na društvenim mrežama.

Uvidom u galeriju opskurne i sramotne grupe koja se bavi širenjem neprikladog materijala, primetno je da su oni međusobno delili kako amateriski, tako i "profesionalni" materijal nastao u industriji za odrasle. Reč je o sadržaju sakupljenom sa svih društvenih mreža, Instagrama, Tvitera, Snepčeta, ali i sa sajtova za odrasle.

-To je maliciozno i odvratno. Oni nemaju gram empatije i kajanja prema tome što rade. Najgori su mi ti momci koji posle veze sa nekom devojkom reše da iskoriste emotivnu povezanost i sve ono što su dobijali tokom trajanja tih odnosa. Te devojke su sada stigmatizovane, okarakterisane kao lake i šta sve ne. Mogu samo da zamislim kroz kakav pakao prolaze. Najmanje što sam mogla da učinim kao žena jeste da prijavim policiji postojanje grupe. Da se ovakvom ponašanju jednom stane na put i da više nijedna devojka ne bude stavljena na stub srama zbog nečega što je možda učinila u poverenju ili što je još gore, da nije ni znala da je neko slika ili snima - revoltirano će ona.

Kako kaže, nada se da će policija i služba za Visokotehnološki kriminal uspeti da pred lice pravde privedu one koji su pokrenuli grupu.

- Oni se smeju kada to rade, vidite samo te prepiske. Uzmu tako nečiju sliku sa Instagrama, skrinšotuju je i postave u grupu, a onda se ispod nje okome i svi traže ime profila devojke. Ko zna koliko devojaka je prošlo kroz grupu, a da ni ne znaju. Mogu samo da zamislim kako je njima i ne znam da li je gore onim devojkama koje su razmenjivale nešto sa partnerom u poverenju, pa im se oni svete kroz deljenje tih slika i snimaka ili ovima koje su postavljale slike sa mora, bazena ili izlaska, nenadajući se da će neki manijak to da iskoristi i da im još njih na hiljade nakači na vrat. Tužno je kakvih sve muškaraca ima. Znam za slučaj da je u prošloj grupi koja je otkrivena, navodno devojka bila administrator. To tek ne znam kako da gledam. Nekome da uništiš život iz pakosti, a zbog čega? Pakost, malicioznost i odsustvo empatije. Kao društvo, ovo moramo da osudimo i nadam se da će se nadležne službe postarati da tako i bude - rekla je ona na kraju razgovora.

Kazne preblage

Krivični zakonik ima samo tri člana koji se mogu primeniti kada je u pitanju sankcionisanje osnivača opasnih grupa na Telegramu, ali i onih koji objavljuju intimne fotografije žena. U sva tri slučaja kazne su veoma blage, a sudeći po sudskoj praksi retko koja se završi kaznom zatvora. Tako zakon predviđa da će se onaj ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

S druge strane, onaj ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka osobe koja je predmet fotografije, snimka... i time osetno zadre u lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Sa tim da je zakon preblag prema onima koji na ovakav način ugrožavaju privatnost drugih ljudi i stigmatizuju ih slanjem njihovih intimnih snimaka i fotografija, govoreći pre godinu dana na istu temu, složio se i advokat Veljko Delibašić.

"Što se tiče samog zakonika on dobro reguliše tu oblast, jer moramo imati u vidu da se krivičnim pravom ne mogu rešiti problemi tog tipa i činjenica da se žrtvama prepušta da li će pokrenuti postupak ili ne, jer žrtvama se daje mogućnost da odabere šta je njoj veća šteta. To je tako jer se dešava da krivični postupk može da nanese veću štetu od one koju je pretrepela krivičnim delom, jer će žrtva morati da se pojavljuje kao svedok i moraće da ponovo prolazi kroz traumu. Ja bih ohrabrio žrtve da pokrenu postupak i da istraju u borbi za pravdu, ali razumem i ako ne žele da ponovo da prolaze kroz agoniju koju donosi suđenje - rekao je tada Delibašić, govoreći o sramotnoj Telegram grupi "Perverzija Balkana".

