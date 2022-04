DANAS TMURNO I KIŠOVITO, SPREMITE KIŠOBRANE Vremenska prognoza u narednim danima kao rolerkoster EVO KADA SE OČEKUJU SUNČANI DANI

U Srbiji danas pretežno oblačno i hladnije.

Mestimično sa kišom i pljuskovima koji će ponegde na jugu i jugoistoku biti praćeni i grmljavinom. Posle podne postepen prestanak padavina i razvedravanje prvo na severu i zapadu Srbije. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni koji će uveče biti u skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 10. Najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

foto: Kurir televizija

Sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo i toplo. Vetar umeren jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 10 , a najviša od 19 do 23 stepena.

foto: Printscreen RHMZ

Za vikend takođe oblačno sa pljuskovima.

foto: Nenad Kostić

U subotu pre podne postepeno naoblačenje na severu. Posle podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a na visokim planinama uveče sa snegom. Vetar umeren, a na severu Vojvodine jak severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 6 do 14. Najviša od 19 do 24 stepena.

I u nedelju oblačno sa kišom. Na visokim planinama sa snegom i osetno hladnije, uz umeren, ponegde i jak severni. U drugom delu dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 4 do 8. Najviša od 11 do 14 stepeni.

Naredne sedmice pretežno sunčano i toplije.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:49 VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo vreme nas očekuje narednih dana