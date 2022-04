SRBIJA U PREGOVORIMA ZA NOVE BORBENE AVIONE? Hrvatska ih već nabavila! Stručnjak otkrio kakve mogućnosti sve imaju MOĆNI RAFALI!

Srbija je u pregovorima da kupi 12 moćnih borbenih aviona "Rafala" od Francuske, preneo je Rojters, citirajući pisanje francuskog poslovnog nedeljnika "Le Tribune".

Ovaj nedeljnik navodi da će se "prodaja dogoditi u 2022. godini i biće reči o 12 letelica". Napominju da je "prvobitno bilo razgovarano o šest aviona", preneo je portal Tango six.

foto: Kurir televizija

Urednik portala, Tango Six, Petar Vojinović, istakao je da su u pitanju izuzetno moderni avioni, koji u jednome sadrže više mogućnosti.

- Oni su značajni, jer ti naši najsposobniji avioni, tzv. Migovi, njihova raspoloživost ističe negde od 2027. da nategnete do 35. godine. Ovakve nabavke planiraju se za nekoliko godina. Budući da vam ovi što imate ističu, ove što naručujemo mogli bi da se dobiju ovi rafali, ako krenemo sada da pregovaramo sa njima. Ovaj tip aviona je veoma popularan i otprilike je planiranje na vreme - kaže Petar Vojinović u emsiji "Puls Srbija" na Kurir televiziji.

On je dodao da je Hrvatska već postigla dogovor za ove avione i to za polovni paket.

- Hrvatska je sada raealizovala izbor između konkurenata i postipisala ugovor za ove avione. Njihovi su polovni, uz taj avion se plaća i paket rezervnih delova. hrvatska je kupila i simulator leta za obuku i naoružanje i sve to, tih 12 aviona, koje će dobiti za nekoliko godina, platili milijardu i sto i nešto miliona evra. Naša opcija je polovni, ili novi. Ako bismo uzeli polovne, najeftinije što bismo mogli da prođemo je kao Hrvatska, a najskuplje od 1,8 do 2,5 milijardi evra. To se uvek deli na rate - ističe Vojinović.

foto: Kurir televizija

On je dodao da "Rafali" imaju mogućnost da dejstvuju po zemaljskim ciljevima, ali i da u isto vreme jure druge avione.

- Rafali, višenamenski borbeni avion znači da on ima sposobnost da juri druge avione po nebu i da dejstvuje po zemaljskim ciljevima u isto vreme. Moderna vremena tehnologija nalaže da nekoliko aviona može da bude u jednoj letelici. Matematika je jasna - istakao je Vojinović.

Ova investicija je, prema rečima Vojinovića, indirektni benefit za Srbiju.

- Sada će kada je ovo skoro sigurno izabrala po rečima struke, to je vezivanje u sledećih četrdeset godina za tu zemlju iz koje kupujemo avione. Ta orjentacija prema zapadu i prema Francuskoj će biti indiretan benefit za Srbiju - navodi urednik portala "Tango Six".

Kurir.rs

