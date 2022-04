RUSI I UKRAJINCI OKUPIRALI BEOGRAD I NOVI SAD?! Sve ih je više, kupuju stanove, vikedndice i NE PITAJU ZA CENU

Od početka ruske intervencije u Ukrajini sve je više Rusa i Ukrajinaca koji u Srbiji, pre svega u Beogradu i Novom Sadu, kupuju nekretnine. Na meti su im stanovi, vikendice... Za cenu ne pitaju, što izaziva porest vrednosti nekretnina i direktan je udar na džep naših građana.

Prof. dr ekonomije Mlađen Kovačević navodi da nije siguran da li su za sve "krivi" Ukrajinci i Rusi, ali ističe i da su promene svakako prisutne, piše Informer.

- Nije to veliki procenat stanovnika! Reč je pre svega o onima koji imaju devizna sredstva. Oni se pitaju šta će se dešavati sa rubljom, pa pare koje Ukrajinci imaju verovatno gledaju da ulože u nešto što je za njih korisno. Nisam baš sto posto siguran da kupuju stanove u Srbiji... Ako je to tačno, to će imati za rezultat povećanu tražnju stanova kod nas. Pitanje je, međutim, da li će se broj stanovnika poreklom iz Rusije i Ukrajine vremenom povećavati na teritoriji Srbije. Da li će oni doći da budu ovde stalno, da li će prinaći stalan posao? Tu je i značajan broj onih čije su firme preseljene u Srbiju, onda je verovatno da će neki doći kod nas da rade i da ovde ostanu... Oni kupuju stanove... A sa druge strane, postoji mogućnost da će to za njih biti kao što su nama vikendice, da preko leta, ili kad im odgovara, dođu. To je veliko pitanje! Koji je njihov orjentir kad se odlučuju da kupuju? Ipak, nisam siguran da oni baš u tolikoj meri uzimaju stanove u Srbiji - kaže Kovačević.

On dodaje da će u našu zemlju verovatno doći isključivo bogati Rusi i bogati Ukrajinci. Treba imati u vidu i da mnogi Srbi ulažu u nekretnine, i oni žele da izbegnu neizvesnost kad je reč o rublji, ali i svim ostalim valutama.

Očekuje se dolazak 400 ruskih firmi! Prema podacima Agencije za privredne registre, od kraja februara do danas registrovano je 86 privrednih društava čiji su osnivači ili članovi udela fizička i pravna lica iz Ruske Federacije. Istovremeno je poslovanje započelo i 202 preduzetnika, koji su državljani Rusije. U istom periodu, registrovano je osnivanje pet privrednih društava čiji su osnivači ili članovi udela fizička i pravna lica iz Ukrajine, kao i jedan preduzetnik koji je državljanin Ukrajine. Priče o selidbi biznisa, naročito onog vezanog za zapadne zemlje, počele su sa početkom rata. Naši poslovni krugovi su procenjivali da bi poslovanje u Srbiji moglo da započne 400 ruskih firmi.

- Vidim da su cene stvarno malo skočile. Da li je to zbog potražnje ljudi iz Ukrajine i Rusije, ili je to sticajem okolnosti. Tačnije možda iza svaga stoje naši ljudi koji imaju pare i ne znaju šta će se dešavati tokom rusko-ukrajinske krize... Ne znaju šta će se dešavati ni sa evrom, ni sa dolarom, pa računaju da je bolje da kupe neku nekretninu nego da drže pare u sefu i da dođe do pada vrednosti te valute koju oni imaju - jasan je Kovačević.

Agent za nekretnine Katarina Lazarević, kaže da Rusima i Ukrajincima trenutno naša zemlja nije u opticaju kad je reč o kupovini nekretnina, niti im je privlačna kao lokacija za preseljenje.

- To nije tačno! Naprosto, nije istina i objasniću zašto. Da bi ti kao stranac ovde zakupio stan, mora da ima beli karton. Čitam kako jedan broj ljudi dolazi i traži nekretnine, ali tu nije reč ni o kakvoj masovnoj potražnji. Da bi neko kao stranac mogao da dobije stan, on mora da dobije beli karton, da ga vlasnik prijavi, što ovde nije uopšte jdnostavna procedura. A da ne govorim o otvaranju firme i ostalo - rekla je Lazarevićeva.

